全球搶資安人才 教部首辦CTF搶旗賽扎根

教育部首次舉辦CTF搶旗賽，培養資安人才。（教育部提供）

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中時
／台北報導

全國60餘名高中職、大學及研究所的學生日前齊聚福華文教會館，破解一道道精心設計的資安關卡。這群非資訊安全專業領域的初學者們，首次挑戰資安界盛行的CTF (Capture The Flag)搶旗賽，由來自高雄的高中生尤同學以突破4000分高分贏得金鑽獎，令人驚豔。

CTF為攻防搶旗賽縮寫（Capture the flag），這類競賽用於培訓高階資安人才，題型豐富多樣性，包括系統安全、演算法、密碼學、逆向工程以及程式設計等理論。解題是常見的比賽模式之一，也是這次導入用來進行資安扎根新嘗試。

教育部從去年開始推動資訊安全人才培育計畫，除了在大專校院培養高階的資安人才，更嘗試扎根高中職及非資安專業領域大學生，提升他們對資訊安全的認知 (security-awareness) 及對資訊安全實務技術學習的興趣。

教育部委請台科大及崑山科大規畫了一系列資安認知及體驗的學習活動，透過「動手做、做中學」，強調應用與實作，從實際的操作體驗資訊安全的重要性，並藉由線上小規模的資安解題競賽，讓學生實際體驗第一線網路的管理專業人員所面對的資安防衛工作。

過去1年總共辦理34場次，計有1321參與人次，遍及北、中、南、東及外島（澎湖及金門）59所高中職學校及30所大學的學生參與；另在高中職生資安研習營粉絲專頁也累積上千的追蹤人次，顯示資安技術的學習正逐步吸引全國高中職生的目光。

全球搶資安人才，教育部期藉由宣導資安認知教育，結合資安競賽提升學生學習興趣，並培養學生資安實務技術能力，將資安教育向下延伸至高中職校園，為我國資安潛實力更上一層。

(中時)

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