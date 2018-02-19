2018何時派戰將？吳敦義：新北民進黨也沒人選

國民黨主席吳敦義（左二）19日南下高雄發紅包，高雄市黨部主委韓國瑜（左）、立委陳宜民（中）陪同，吳展現高度親和力，彎腰發紅包給民眾。（柯宗緯攝）

友善列印
中時
國民黨高雄市黨部主委韓國瑜（右）人氣旺，民眾搶著拍照。（柯宗緯攝）
國民黨主席吳敦義（中）19日早上前往左營鳳邑舊城城隍廟參拜。（柯宗緯攝）

所謂，皇帝不急，急死太監，似乎反映在國民黨縣市長提名人選上。國民黨主席吳敦義19日一早到高雄左營「鳳邑舊城城隍廟」參拜，並發放福袋給民眾，吳再被問及老問題，面對2018縣市長大選，何時推派戰將上戰場？吳老神在在說，「有些會快，有些會慢」像新北市最大執政黨迄今也沒適當人選。

吳敦義今早9時20分，前往左營「鳳邑舊城城隍廟」拜廟，由高雄市黨部主委韓國瑜、立委陳宜民、黃昭順、市議員李眉蓁等人隨行陪同。

吳敦義參拜後，步行到廟埕準備發放紅包，原本多雲陰天的天氣，突然豔陽高照，韓國瑜忍不住喊「主席，發紅包太陽都露臉了！」陳宜民及韓國瑜兩名可望出線成為國民黨高雄市長候選人，分別站在吳敦義左右兩側，韓國瑜中途還被民眾拉走，搶著拍照合影，韓國瑜也來者不拒。

相較於蔡英文總統前幾天，發紅包挨批「沒人情味」，吳敦義展現高度親和力，不但30度彎腰發給民眾外，嘴邊不忘祝福「新年快樂、萬事如意、恭喜發財」，民眾也獻暖打氣，高舉大拇指比讚，「國民黨加油！」約莫200位民眾排隊討喜氣。

吳敦義說，祈求風調雨順，庇佑海峽兩岸和平、穩定，所有人民健康、幸福如意。媒體問及2018國民黨縣市長人選，吳敦義重申，一定要先啟動初選機制，先辦理黨內登記，之後先協調，如果應該進行全民調就用公開、公平、公正方式選出適當的縣市長候選人，包括彰化、台中皆是循此機制進行。

媒體追問高雄市長人選是否有明朗期程？吳敦義回應，要由市黨部斟酌地方狀況，才能開始辦理初選機制。他舉例，像是台北市各個黨沒決定人選，而黨內在新北部分很快要啟動初選機制，也許現在有意願就有兩個人，或許更多也說不定，「最大執政黨也還沒有適當人選」。

(中時)

重啟核電 敖國珠質疑與他的仕途… 過年跑28間宮廟 柯P道出世大運的…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。