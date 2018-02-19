2018何時派戰將？吳敦義：新北民進黨也沒人選

2018年02月19日 13:00 中時 柯宗緯

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜（右）人氣旺，民眾搶著拍照。（柯宗緯攝）

國民黨主席吳敦義（中）19日早上前往左營鳳邑舊城城隍廟參拜。（柯宗緯攝）

所謂，皇帝不急，急死太監，似乎反映在國民黨縣市長提名人選上。國民黨主席吳敦義19日一早到高雄左營「鳳邑舊城城隍廟」參拜，並發放福袋給民眾，吳再被問及老問題，面對2018縣市長大選，何時推派戰將上戰場？吳老神在在說，「有些會快，有些會慢」像新北市最大執政黨迄今也沒適當人選。

吳敦義今早9時20分，前往左營「鳳邑舊城城隍廟」拜廟，由高雄市黨部主委韓國瑜、立委陳宜民、黃昭順、市議員李眉蓁等人隨行陪同。

吳敦義參拜後，步行到廟埕準備發放紅包，原本多雲陰天的天氣，突然豔陽高照，韓國瑜忍不住喊「主席，發紅包太陽都露臉了！」陳宜民及韓國瑜兩名可望出線成為國民黨高雄市長候選人，分別站在吳敦義左右兩側，韓國瑜中途還被民眾拉走，搶著拍照合影，韓國瑜也來者不拒。

相較於蔡英文總統前幾天，發紅包挨批「沒人情味」，吳敦義展現高度親和力，不但30度彎腰發給民眾外，嘴邊不忘祝福「新年快樂、萬事如意、恭喜發財」，民眾也獻暖打氣，高舉大拇指比讚，「國民黨加油！」約莫200位民眾排隊討喜氣。

吳敦義說，祈求風調雨順，庇佑海峽兩岸和平、穩定，所有人民健康、幸福如意。媒體問及2018國民黨縣市長人選，吳敦義重申，一定要先啟動初選機制，先辦理黨內登記，之後先協調，如果應該進行全民調就用公開、公平、公正方式選出適當的縣市長候選人，包括彰化、台中皆是循此機制進行。

媒體追問高雄市長人選是否有明朗期程？吳敦義回應，要由市黨部斟酌地方狀況，才能開始辦理初選機制。他舉例，像是台北市各個黨沒決定人選，而黨內在新北部分很快要啟動初選機制，也許現在有意願就有兩個人，或許更多也說不定，「最大執政黨也還沒有適當人選」。

(中時)