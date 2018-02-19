樹林公所可食地景　屋頂種菜好食寓

2018年02月19日 10:49 中時 葉書宏

新北市樹林區公所自104年起便開始著手於區公所大樓屋頂綠化。（葉書宏翻攝）

新北市樹林區公所自104年起便開始著手於區公所大樓屋頂綠化。（葉書宏翻攝）

新北市樹林區公所自104年起便開始著手於區公所大樓屋頂綠化。（葉書宏翻攝）

新北市樹林區公所自104年起便開始著手於區公所大樓屋頂綠化。（葉書宏翻攝）

屋頂綠化不僅有效綠化環境，同時幫助建築物調節內部溫度，達到節能減碳的效果，進而改善都市生活品質，也提供耕種者交流互動，更增添生活中的樂趣。新北市樹林區公所自104年起便開始著手於區公所大樓屋頂綠化，為使綠屋頂使用更加完善，樹林區公所與新北市政府綠美化環境景觀處合作，配合新北市推動「可食地景」政策，共同建置示範型的可食地景。

在可食地景輔導老師支向偉的課程帶領中，樹林區公所及當地社區大學學生，共同搭建起美觀又好吃的屋頂菜園。

此次課程不僅讓社大學生體驗於都市中親手將菜苗種在土地中的感動，也學習了解利用香草植物、忌避植物，以及作物種植的搭配，使學員們「種得開心、吃得安心」。同時設計不同高矮、色彩類型的植栽搭配利用，使菜園更增添了美觀的效果。

可食地景的「好食寓」主題，即是在地狹人稠的都會區中，巧妙應用建築大樓中的屋頂、露台、陽台等不易利用區域，種植可以食用的蔬果進行綠化，達到美觀、便利、趣味的目標。在支向偉帶領下，以攀藤植物、不同顏色菜苗，帶領學員們將樹林區公所屋頂妝點為充滿生機的景觀菜園，讓公所有了新風貌，學員們也樂於照顧與親手採收安全的自種蔬果。

景觀處表示，藉由促進民眾參與可食地景的建置與照護，不僅綠美化了都市景觀，也讓民眾培養親近土地、了解食物來源的概念，使民眾在休閒農耕中獲得許多知識與樂趣，歡迎有興趣打造可食地景及辦理食農教育課程之機關學校、社區發展協會、公寓大廈管理委員會（社區管理委員會）、里辦公處及綠美化相關人民團體可向景觀處謝小姐洽詢，電話（02）29603456分機3147。

(中時)