樹林公所可食地景　屋頂種菜好食寓

新北市樹林區公所自104年起便開始著手於區公所大樓屋頂綠化。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
新北市樹林區公所自104年起便開始著手於區公所大樓屋頂綠化。（葉書宏翻攝）
新北市樹林區公所自104年起便開始著手於區公所大樓屋頂綠化。（葉書宏翻攝）
新北市樹林區公所自104年起便開始著手於區公所大樓屋頂綠化。（葉書宏翻攝）
新北市樹林區公所自104年起便開始著手於區公所大樓屋頂綠化。（葉書宏翻攝）

屋頂綠化不僅有效綠化環境，同時幫助建築物調節內部溫度，達到節能減碳的效果，進而改善都市生活品質，也提供耕種者交流互動，更增添生活中的樂趣。新北市樹林區公所自104年起便開始著手於區公所大樓屋頂綠化，為使綠屋頂使用更加完善，樹林區公所與新北市政府綠美化環境景觀處合作，配合新北市推動「可食地景」政策，共同建置示範型的可食地景。

在可食地景輔導老師支向偉的課程帶領中，樹林區公所及當地社區大學學生，共同搭建起美觀又好吃的屋頂菜園。

此次課程不僅讓社大學生體驗於都市中親手將菜苗種在土地中的感動，也學習了解利用香草植物、忌避植物，以及作物種植的搭配，使學員們「種得開心、吃得安心」。同時設計不同高矮、色彩類型的植栽搭配利用，使菜園更增添了美觀的效果。

可食地景的「好食寓」主題，即是在地狹人稠的都會區中，巧妙應用建築大樓中的屋頂、露台、陽台等不易利用區域，種植可以食用的蔬果進行綠化，達到美觀、便利、趣味的目標。在支向偉帶領下，以攀藤植物、不同顏色菜苗，帶領學員們將樹林區公所屋頂妝點為充滿生機的景觀菜園，讓公所有了新風貌，學員們也樂於照顧與親手採收安全的自種蔬果。

景觀處表示，藉由促進民眾參與可食地景的建置與照護，不僅綠美化了都市景觀，也讓民眾培養親近土地、了解食物來源的概念，使民眾在休閒農耕中獲得許多知識與樂趣，歡迎有興趣打造可食地景及辦理食農教育課程之機關學校、社區發展協會、公寓大廈管理委員會（社區管理委員會）、里辦公處及綠美化相關人民團體可向景觀處謝小姐洽詢，電話（02）29603456分機3147。

(中時)

全球搶資安人才 教部首辦CTF搶… 過年賞鳥有守則 別讓30萬跟著飛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。