過年賞鳥有守則 別讓30萬跟著飛了

2018年02月19日 10:59 中時 葉書宏

新北市政府呼籲，賞鳥民眾切勿有驚嚇、餵食等行為。（葉書宏翻攝）

農曆春節期間，親朋好友相約團圓，新北市許多賞鳥地點都是很熱門的聚會景點，金山地區在過年期間常會有候鳥造訪，罕見候鳥像黑面琵鷺，可能是南遷時，因天候不佳，暫時停留金山休息，天氣好轉時將會繼續南飛，賞鳥民眾切勿有驚嚇、餵食等行為，若是騷擾保育類野生動物，違反野生動物保育法第18條規定，可依同法第42條處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以上30萬元以下罰金。

農曆春節期間，許多候鳥在此時會過境台灣，在過年家人團員的時刻，一同欣賞大自然之美，享天倫之樂，每當有民眾發現候鳥出現在金山地區，常會在社群媒體上分享賞鳥影像，隨即受大廣大迴響，吸引各地愛鳥人士紛紛前來「取景」，動保處為維護野生動物，會派員至現場設置禁止騷擾野生動物告示牌，並提醒鳥友野生動物保育法規定，請民眾在賞鳥之餘，務必遵守秩序，勿隨意騷擾野生動物，以免觸法。

金山地區罕見候鳥黑面琵鷺是琵鷺屬，又稱飯匙鳥，特徵是扁平如湯匙狀的長嘴，與中國樂器中的琵琶極為相似，因而得名。全世界共有6種琵鷺，其中黑面琵鷺是體型最小，數量最為稀少，主要生活於河口、濕地，具群居性，會與警戒性較高的水鳥聚在一起，在淺水域覓食，以喙在水裡掃動搜尋魚蝦或甲殼類等食物。動保處表示，黑面琵鷺屬於瀕臨絕種野生動物，多從北朝鮮及中國大陸北方海域飛至南方度冬，在台主要地點為台南七股地區，去年在金山地區發現6隻黑面琵鷺和1隻白琵鷺，5月下旬也在八里地區發現15隻黑面琵鷺，研判這2個區域應是牠們的暫留地。

動保處表示，候鳥造訪新北市實屬難得，但民眾仍應以平常心看待野生動物遷徙，保育這些遠到而來的訪客，尊重野生動物的生活環境與生活空間。另外，依據野生動物保育法第18條規定，任何人均不得無故騷擾保育類野生動物，呼籲賞鳥民眾，不接觸、不餵食、不驚嚇，並遵守現場秩序，有任何問題可洽動保處專線（02）2959-6353，共同為野生動物保育盡一份心力。

(中時)