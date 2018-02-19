服務不打烊 新北春節緊急連絡窗口一覽

2018年02月19日 11:01 中時 葉書宏

農曆春節期間，新北市政府秉持為民服務的熱忱，已建立春節期間緊急聯絡單一窗口機制，確保市民能安心過好年。

市府人事處表示，春節假期前後一日市府各機關均已控留近七成之必要人力，以維持為民服務品質。此外，農曆新年期間，新北市不只有平溪天燈、野柳神明淨港、博物館等大型活動及觀光景點可以走春，還有初二開始營業的11座國民運動中心；1999市民熱線仍提供24小時服務。

警察局、消防局結合協勤民力實施「加強重要節日安全維護工作」，加強治安、交通、防災與緊急救護等各項服務；春節小年夜 （2月14日）當日，新北市各區清潔隊加班收運服務民眾，另除夕當日（2月15日）直到傍晚6點才收班，春節期間初一至初三（2月16日至2月18日）亦提供定點收運服務，並提前至初四（2月19日）開始恢復正常垃圾收運。

市府人事處表示，多數區公所及業務與民眾生活較相關之局處，例如教育局、水利局、城鄉發展局、社會局、交通局、環境保護局、警察局、消防局、衛生局等，都指派專人留守輪值外，各機關及區公所亦指定科（課）長層級以上人員擔任春節期間緊急聯絡單一窗口，於假期中留守大台北地區，且保持24小時電話暢通，俾利即時因應處理緊急事件，以維春節期間為民服務工作不打烊。

(中時)