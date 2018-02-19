新港奉天宮國運「中下籤」 點出台灣政治不合

2018年02月19日 11:09 中時 呂妍庭

新港奉天宮國運籤 點出台灣政治不合

新港奉天宮國運籤 點出台灣政治不合

新港奉天宮依例在大年初4上午舉行接神、抽公籤儀式，由奉天宮董事長何達煌擲出的國運籤，籤詩內容「風雲致雨落洋洋，天災時氣必有傷，命內此事難和合，更逢一足出外鄉」，被解讀是中下籤，不過何達煌認為籤詩點出國內政治紛擾不斷，「政治不合就是下籤，政治合了就是上籤」，指既然媽祖已點出問題，就是要提醒國內政治一定要和諧，努力拚經濟，不要再內耗，國運下半年就會愈來愈好。

奉天宮19日上午由董事長何達煌率領董監事、信眾一同焚香恭迎開臺媽祖及列聖尊神返抵人間，在鐘鼓齊鳴聲中完成接神儀式後，緊接著由廟方人員從神房恭請聖筊及聖籤出來，何達煌擲筊抽出國運籤後，陸續由董監事擲筊抽出人口、早冬、晚冬、商業、工業、六畜等項目，預卜新年國運、工商等各行業的運勢，並將公籤張貼在廟口，提供士、農、工、商等各行業未來運勢參考。

新港奉天宮19日上午由董事長何達煌擲出國運籤，何達煌認為籤詩點出台灣政治紛擾不合，恐影響整體國運。（呂妍庭攝）

新港奉天宮的國運籤點出台灣政治不合現況，被解讀是中下籤。（呂妍庭攝）

對於國運籤的預卜內容，何達煌說，奉天宮媽祖每年的籤詩都非常靈驗，今年的國運籤預告下半年會比較好，但籤詩中寫道「命內此事難和合」，精準點出台灣現況，指政治如果再鬥爭，經濟就不會好，強調事在人為，媽祖盼大家同舟共濟，繼續努力才能開創新局。

其他人口、早冬、晚冬、六畜、工業、商業等籤詩，林姓解籤員說，國運籤會影響人口、工業和商業，人口和商業剛好都是同一首籤詩，皆呈現國內正處於人心惶惶，人多嘴雜，心不安定的局勢，至於代表農業的早冬、晚冬、六畜看起來都不錯，整體來說，今年的公籤只能算中下。

(中時)