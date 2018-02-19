田徑》年前帶家人出國玩 楊俊瀚與陳傑充電後努力衝

2018年02月19日 11:11 中時電子報 黃邱倫

中華民國田徑協會在過年前特地犒賞去年在世大運奪得獎牌的選手前往菲律賓長灘島旅行，楊俊瀚與陳傑雙雄分別帶著家人出遊，經過五天四夜的散心充電後，兩人異口同聲的表示將全力為雅加達亞運全力以赴，期盼能再次為國爭光。

楊俊瀚在海外之旅獲得充分休息，接下來將全力備戰亞運。(黃邱倫攝)

中華田協此次特地安排了十多位在台北世大運奪得獎牌的選手們海外旅遊，陳傑帶著父母親，楊俊瀚則與姐姐、姐夫和姪女出國，楊俊瀚的姐夫相當有名，曾在中華職棒效力過兄弟象的朱鴻森，一行人在豔陽高照的長灘島玩得很愉快。

陳傑帶著母親前往菲律賓長灘島旅行。(黃邱倫攝)

楊俊瀚與陳傑在海上秀出傲人的肌肉線條，讓不少菲律賓當地民眾看得直尖叫，而兩人也非常享受這次國外之旅。

陳傑說，印象中自從當選手之後就不曾那麼毫無壓力的出國，身心感到相當放鬆，多年來所有疲憊都一掃而空，感謝理事長和秘書長的體貼安排，讓他得以重新獲得力量，也對今年的亞運充滿信心。

楊俊瀚強調，以往都是家人在背後默默的支持與鼓勵，這次能和家人出遊也算是一次回饋，經過這次海外旅行之後，接下來就要全心全意地投入訓練，尤其今年是亞運年，希望屆時能以最佳狀態出賽，為國人、協會、家人與喜愛他的國人奪取最佳成績。

(中時電子報)