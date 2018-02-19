醫療暴力！男車禍送淡馬 大鬧急診室遭驗出大麻反應

林姓男子車禍被轉送馬偕醫院卻與醫護人員發生衝突。（圖／擷自爆料公社）

友善列印
中時電子報

有網友大年初三（18日）在臉書社群「爆料公社」貼出一段影片，影片中是一名林姓男子車禍被送到淡水馬偕醫院後，卻在急診室無理取鬧，嚇到不少當時前往看診的民眾，最後林男遭保全和消防人員壓制，警方獲報到場後，院方通知林男身上驗出大麻陽性反應，於是警方立即將他逮捕並函送偵辦。

最後林男被保全和救護人員壓制，警方到來後，院方通知其身上驗出大麻反應。（圖／擷自爆料公社）

劉姓網友18日晚間在臉書社群「爆料公社」貼出一段影片，並PO文寫道「晚上八點半淡水馬偕急診室警察送來一個自稱自己嗑藥喝神仙水的男子，無理取鬧惹怒醫護人員請他離開，他作勢要對醫護人員動手被壓制，在場還有很多掛急診的小朋友和老人被嚇到………」，影片和貼文一出，大批網友立即留言對該名男子行徑大加撻伐。

淡水警分局在19日表示，竹圍派出所是在18日晚間接獲淡水馬偕醫院通報，急診室內有一名林姓男子在北投發生車禍，被送至淡水馬偕醫院醫治，因林男本身有疾病，遂在與醫人員溝通時，情緒激動且語調高亢，於是通知員警到場協助處理，當員警到場時，林男已被安置在病床上等待治療，全程有家屬陪同。

事後院方告知員警，林男身上驗出大麻陽性反應，於是警方立即將他依涉犯毒品危害防制條例逮捕，並製作筆錄後函送偵辦。

(中時電子報)

烏來走春車故障　警所長幫忙找拖… 糗！法務部長邱太三追撞計程車 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。