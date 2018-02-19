醫療暴力！男車禍送淡馬 大鬧急診室遭驗出大麻反應

2018年02月19日 11:32 中時電子報 孫曜樟

有網友大年初三（18日）在臉書社群「爆料公社」貼出一段影片，影片中是一名林姓男子車禍被送到淡水馬偕醫院後，卻在急診室無理取鬧，嚇到不少當時前往看診的民眾，最後林男遭保全和消防人員壓制，警方獲報到場後，院方通知林男身上驗出大麻陽性反應，於是警方立即將他逮捕並函送偵辦。

最後林男被保全和救護人員壓制，警方到來後，院方通知其身上驗出大麻反應。（圖／擷自爆料公社）

劉姓網友18日晚間在臉書社群「爆料公社」貼出一段影片，並PO文寫道「晚上八點半淡水馬偕急診室警察送來一個自稱自己嗑藥喝神仙水的男子，無理取鬧惹怒醫護人員請他離開，他作勢要對醫護人員動手被壓制，在場還有很多掛急診的小朋友和老人被嚇到………」，影片和貼文一出，大批網友立即留言對該名男子行徑大加撻伐。

淡水警分局在19日表示，竹圍派出所是在18日晚間接獲淡水馬偕醫院通報，急診室內有一名林姓男子在北投發生車禍，被送至淡水馬偕醫院醫治，因林男本身有疾病，遂在與醫人員溝通時，情緒激動且語調高亢，於是通知員警到場協助處理，當員警到場時，林男已被安置在病床上等待治療，全程有家屬陪同。

事後院方告知員警，林男身上驗出大麻陽性反應，於是警方立即將他依涉犯毒品危害防制條例逮捕，並製作筆錄後函送偵辦。

(中時電子報)