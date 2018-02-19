鹿港天后宮百業籤 狗年這些行業最好運

2018年02月19日 11:57 中時 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

鹿港天后宮新春人潮澎湃。（吳敏菁攝）

初四接神，鹿港天后宮主委張偉東19日循百年傳統，向媽祖祈求抽出各行業運勢籤，今年由食品商、進出口商和肥料什穀業拔頭籌，尤其食品業，詩云「榮華富貴爵巍峨」、肥料什穀「鉅萬財源頃刻通」，都是上等好籤，寓意吉祥，讓信徒看了也心花怒放，喝采好運道。

初四接神，鹿港天后宮主委張偉東今天循百年傳統，向媽祖祈求抽出各行業運勢籤。（吳敏菁攝）

「一府、二鹿、三艋舺」，鹿港曾是台灣歷史上最繁華的港市，過去「行」 、「郊」雲集，就是類似今天的同業商也公會，鹿港天后宮是鹿港的發源信仰中心，衍生年年在新春都會抽出預測各行業運勢籤詩，數百年來，就是信徒最關注的焦點，歷經百年驗證相當靈驗，讓信徒津津樂道，天后宮新春以來，人潮澎拜，今年抽百業籤，信徒蜂擁，聚睛會神地來關注。

鹿港天后宮籤詩靈驗。（吳敏菁攝）

鹿港天后宮主委張偉東說，天后宮抽百業籤，流傳數百年，傳承了古老歷史景況和民生文化，耐人尋味，儘管社會變遷了，新興行業也繁多，但百業籤代表的精神還是相通，古老的智慧博大，能賦予符合現代的詮釋，給予人們新的啟示。

鹿港天后宮主委張偉東今天循百年傳統，向媽祖祈求抽出各行業運勢籤，解籤老師詮釋。（吳敏菁攝）

今年食品業、肥料什穀都抽得上籤，天后宮解籤老師解釋，近幾年捍衛食安，走過黑心食品的低潮，業者挺過來，提升品質，詩云「榮華富貴爵巍峨、忠孝之人惑太和。不遇風波無患難，元亨利貞致福多」句句都是吉祥的好話。

肥料什穀也關係著豐年，抽得「有人販得洞庭紅、鉅萬財源頃刻通。男子運來難預料，今朝送汝女一帆風」的圓滿的好采頭，讓信徒們都超開心，足食的一年。進出口商也不錯，「且看春來萬象融」也讓人有新春好期待。

今年抽出最好行業的籤（上排）和較差的籤（下排）。（吳敏菁攝）

今年抽到運勢較差有建材商，詩云「富貴榮華無汝分」、飲食業「閉門靜守渡秋冬驕」、娛樂事業「欲晴不晴雨不雨」等，都顯示還待時來運轉。其餘，還有油商、礦業等士農工商，共40多行的籤運，整體的運勢還算不錯。

鹿港天后宮主委張偉東說，籤詩透漏老智慧，所謂福相依，更有塞翁失馬的古諺，籤詩有各種的詮釋，若是自認抽到不好的籤詩也只是一種砥礪，提醒更勤奮、更努力，靜心等待時來運轉，抽道好籤，就當作是鼓勵，腳踏實地就有貴人相助，凡事謹慎，都能成就事業上上籤。

(中時)