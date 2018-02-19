美國駐古巴外館遭受神秘攻擊？可能有但原因不明

2018年02月19日 11:57 中時電子報 江飛宇

美國與古巴幾十年是敵對關係，幾次重大的的歷史大事件也都與美古關係有關，包括1962年的古巴危機，以及其後幾十年的中南美革命等事件，美國已對古巴進行外交與經濟禁運幾十年。終於在歐巴馬總統時代，兩國開始融冰，並且恢復邦交。外交人員也進駐哈瓦納美國大使館辦公，然而外館的工作人員一直有失眠、耳鳴、神經衰弱等問題，懷疑是某種健康攻擊事件，最近醫療報告認為，他們的感受應該是真實的，確實類似「創傷性腦損傷」，不過攻擊的方式仍然不明。

前往哈瓦那的外交人員與家屬都有神經方面的健康症狀，從2016年下旬到2017年8月，他們紛紛表示聽到一些奇怪的聲音，比如嗡嗡聲和刺耳的尖叫聲，睡覺時感覺有壓力和不明的搖動，但是清醒時卻又什麼都沒有。這些說法在傳出來之後，有些人認為是心理因素，是工作勞累或是到新環境不熟悉，不過也有人認為這是一種生物攻擊手段，可能是心控術之類的。

賓州大學醫學院的團隊決定調查這些外交人員的健康是否有受損，他們分析21名派往古巴的外交人員，而這些人員互不認識，但是卻都有各種症狀不一的精神衰弱甚至認知困難的病徵，目前只能以「廣泛的大腦神經傷害」來統稱這些徵狀，這份報告刊登在美國醫學會雜誌上。

21名病患中，有76％的人表示自己的認知並處於「精神恍惚」狀態；71％的人表示注意力難以集中；部67％的人報告「心神煩躁不安」，同時多數人表示晚間很難入睡，而且一點小聲響就會驚醒。除此之外還包括光敏感、嗜睡、疲勞、耳鳴、閱讀困難和視力模糊等。

這些問題嚴重到評估成「類似腦震盪」，但是卻「沒有頭部外傷」，他們接受磁核共振成像（MRI）掃瞄一無所獲，也驗不出化學與病毒危害，畢竟沒有人報告有什麼感染症狀(如發燒)。目前醫生已為他們開立各種處分來緩解，但是症狀嚴重的14人，還無法回去工作。

當所有已知的說法都無法解釋時，有一種新理論引起了人們的注意，那就是他們遭到「聲音襲擊」，這種說法曾經在去年被提出，外交官們說聽到一種高亢的噪聲，可能高達7,000Hz和8,000Hz，不過後來證明那是當地牙買加蟋蟀的求偶聲(蟲鳴)。

更陰謀論的說法是，那是俄羅斯留下來的人員武器，別忘了俄國總統普丁是前KGB的特工，他必定擅長在外館裡安裝各種稀奇古怪的道具，其中可能包括讓人神經衰弱的武器，這似乎有些合理，因為古巴長期以來是「俄國皇冠上的寶石」，不會樂見美國和古巴走太近，然而這些說法都沒有確鑿的證據，充其量只是懸疑小說的題材。

(中時電子報)