2018最佳飲食榜首是？「生酮飲食」最不健康

2018年02月19日 11:49 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

「吃什麼最好？」健康飲食風潮推陳出新，2018年最佳飲食榜首出爐，有助於增進記憶力的「地中海飲食」，以及幫助糖尿病控糖的「DASH飲食」榮登第一，最令人跌破眼鏡的是，近來的熱門減肥法「生酮飲食」竟敬陪末座，掉到最後一名！

根據《美國新聞與世界報導》公布的2018年最佳飲食榜單，邀請全美各大學及研究機構的25名專家，針對40種流行飲食方式，從營養、安全、長短期減重效果、是否易於實踐…等方面評分，結果蟬聯第一的「最佳飲食」是：「DASH飲食」和「地中海飲食」，這兩種飲食方式都強調蔬菜、水果、全穀物，以及優質蛋白質的重要性。

華人健康網報導，DASH飲食主要是為了控制高血壓，對食鹽有嚴格的限制；而地中海飲食則允許適量攝取紅酒等酒精飲料。這兩種方式都提供了長短期減重的可能，並可改善糖尿病、心臟病等疾病。

【DASH飲食】

特色：強調高鉀、高鎂、高鈣、高膳食纖維、少飽和脂肪，選擇全穀食物、每天5蔬果、避免吃紅肉。

效果：預防及降低高血壓。

方法：在三餐中的某一餐添加一份蔬菜，在另一餐中添加一份水果；每周有兩餐盡量不吃肉、減少鹽分攝取，維持定期運動。

【地中海飲食】

特色：大量橄欖油、豆類植物、天然穀物、水果、蔬菜、魚，適量家禽、雞蛋、乳酪及紅酒。

效果：預防心血管、癌症、糖尿病，有助於腦部與心臟健康。

方法：經常食用水果、蔬菜、全穀物、豆類、堅果、橄欖油、香料；每周吃幾次魚或海鮮；適量雞蛋、乳酪，減少糖和紅肉。可適量飲用紅酒，同時要積極運動。

至於，近來十分流行、具有高度限制性的「生酮飲食」，要求大量減少攝取碳水化合物，以脂肪通過肝臟產生酮體，取代供應能量。但由於油脂比例太高、飲食限制多、不符合常態飲食、一般人難以長期遵循，被營養師認為最不健康的飲食方式之一。尤其對懷孕期、哺乳期、青春期與慢性疾病等特殊族群，容易產生身體虛弱、營養不良及健康危害。

(中時電子報)