輸了還要硬凹？令人白眼翻到後腦勺的10種沒品牌桌行為

2018年02月19日 11:47 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

新年圍爐發領紅包，飯後的餘興節目少不了玩骰子、撲克牌、桌遊、麻將等樂趣，小賭怡情，但有些牌桌或賭局上的行為實在別再犯，不只看了令人白眼翻到後腦勺，也可以看出這個人的人品不太ok呀！

DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》從2017年2月19日到2018年2月18日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言統整出網友們最不能認同在牌局上遇到的這些人！

No.10 記恨記仇記輸贏

雖然記性好是很好的一件事啦！但在賭局上誰讓你輸了、誰胡你、誰讓你打得沒那麼順利...等，這些還是單純在牌桌上消化就好了，沒有必要把這些仇恨帶下牌桌。

若你總是把那些恨記在心裡，然後在下次的賭局又一再的把那些事情拿出來講，眾人應該只會覺得你怎麼這麼愛記仇？那些不都只是大家好玩而已嗎？

No.9 翻臉氣pupu不認人

還有最怕技術差的不會玩、一直輸，卻又輸不起，輸到後面直接翻臉不認人的離開（不是啊～他一走人就不夠了啊）這個場面真是讓留下場的人超級尷尬，這到底怎麼搞？好好的把他請回來然後說剛剛的都不算嗎？阿不就只是賭一點點小錢，有沒有這麼氣？何況人家不都說新手就是要繳點學費，或者當天知道自己賭運不太好就適可而止的收手啦！

No.8 假鬼假怪小動作一堆

遇到這些人還真不知道該說是賭神電影看太多？打牌就打牌一定要在那邊一直搓搓搓？還是摸一顆麻將敲一次桌子、猶豫要打哪張牌的時候手裡拿著那張牌又一直轉轉轉的，旁邊的人看了都跟著心浮氣躁啦！

多做這些小動作你以為就會加分、賭運就會變好嗎？重點還是技術！不要再無意間做出那些會讓人想翻白眼的假鬼假怪姿勢。

No.7 賴皮賴帳不給錢

過年多半都是和自己人來場小賭吧？所以賭注應也不會開太大，但就是有些人玩到最後覺得輸太多了不想把好不容易就到手的紅包白白送出（？）賭局結束後直接賴皮賴帳不想給錢，這時候身旁人只會覺得「輸不起膩」，都是自己人還可以加減包容，若到外面去遇到這種不給錢的給就要小心被討債追殺了（？）

No.6 滿口髒話問候人父母

在牌局上怎能把把順心？碰到自己衰還不承認，拿到爛牌、對方丟什麼牌就滿口髒話的一直狂罵，旁人聽了只會越聽越不爽，這些情緒是不能自己消化嗎？又不是大家害你拿到這手爛牌，大過年的就一直聽到自己的父母狂被問候的心情一定也很糟啦！所以在上牌桌時還是記得注意一下自己的口氣及說出來的話，以免不小心得罪了旁人還不曉得！

No.5 一心多用敷衍打

更讓人生氣的還有這種一心多用，一下忙著看電視、一下忙著滑手機，一直分心，時不時就要旁人提醒「到你啦！」的打牌態度真的也很糟！不想打就說麻，一直不專心的在做其他事情，好像也不是很重視這場聚會的感覺；還有那種拖拖拉拉愛打不打的也是網友的黑名單，專心做每件事是對人最基本的尊重呀！

No.4 以為換位子就可以換風水

打牌打到輸到快脫褲子時就開始推託是位子風水不好啊，坐東邊的那個就一直贏、自己一直輸，要求換位，換了位結果運勢還是不好又開始說風水轉到哪啦～所以還要再換什麼的，一而再再而三的要求換位（到底是有多迷信！）為什麼就不能好好承認是自己當天賭運不好呢？換一兩次還行，一局換到三次以上的真的就令人崩潰。

No.3 聯合出老千作弊

遇到聯手起來作弊、做牌、放水的真的是極度沒品了！好好一個過年大家也只是玩開心的，這麼認真的想要贏走大家的錢有什麼意義嗎？而且被發現後還會被留下極差的深刻印象，不想在親戚朋友間被說閒話還是就乖乖按照規矩來，願賭服輸才是王道啦！

No.2 碎碎唸唸到永遠

打牌時摸一個不順，或者氣勢不對、遇到豬隊友，最讓人受不了的還有那張碎唸不停的嘴，就好好的安靜打牌難道很難嗎？人家打什麼就唸什麼、看到什麼不順眼也要唸，噢天哪，平常在家裡聽媽媽碎碎唸已經很痛苦了，好好的大過年來跟親戚朋友相聚玩個遊戲也要聽你在唸？

適時地講垃圾話或許能達到娛樂的效果，但太多碎碎唸可能會引來許多反效果！

No.1 輕易動怒脾氣差

大家開開心心的打牌最怕遇到的就是有人不小心動了真性情，往心裡去，一個不如意就開始輕易動怒，脾氣變得很不好，怎麼樣都會生氣，旁人也只能戰戰兢兢的打牌，但俗話說牌品即人品，這個時候若能在牌局上看出一個人的真性情也算是見到真面目啦！

所以在牌局上還是好好管好自己的EQ，不要太容易用自己的情緒牽拖別人啦！

(中時電子報)