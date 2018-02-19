新春「狗」好年 新北動物之家隱藏櫻花祕境

2018年02月19日 12:00 中時 葉書宏

有櫻花步道環繞的三芝動物之家。（葉書宏翻攝）

有櫻花步道環繞的三芝動物之家。（葉書宏翻攝）

春節期間何處去，不妨帶著毛寶貝們踏青去。新春狗年到，新北市動物之家周邊有許多自然景觀或運動場，提供毛寶貝跟家長們一同參觀互動趣。除了踏青之外，歡迎民眾於年後前往各動物之家擔任一日志工帶毛寶貝們走春透透氣或是挑選認領可愛的毛寶貝們，帶他們回家過好年。

新北市動物之家擁有許多壯麗天然景色，望山有櫻花步道環繞的三芝動物之家；眺海則有黃金海岸的淡水動物之家，去年底淡水動物之家後方新增一條長長的土坡，迄今已覆蓋綠油油草皮，民眾可於參觀之餘，帶著自家毛寶貝漫步觀海步道。

三芝動物之家位於山區，每到春節時週圍的行道樹皆會綻放粉紅色櫻花，讓毛寶貝漫步在粉紅步道中，不僅風景宜人也可享受山上的芬多精。駐區獸醫師謝弘斌表示，目前開的是早櫻，三芝路邊當的行道樹就是俗稱山櫻花的緋寒櫻，部分行道樹也有接枝吉野櫻，將會陸陸續續綻放，是賞櫻花的好時機。

如果需要搭乘大眾運輸工具就近前往位於市區的板橋動物之家，園區內設有有大小犬隻運動場，飼主可以帶著毛寶貝前往運動場舒展筋骨，讓毛寶貝們年節四處趴趴走不無聊。動物之家過年期間並未開放，毛寶貝們待在溫暖的犬舍內享用年菜，等春節假期結束再與大家見面。民眾可於年後前往動物之家擔任志工帶著毛寶貝到運動場透透氣，年節期間可以透過認養平台找尋想認養的毛寶貝們，春節後給他們下一站幸福。

農業局長李玟表示，動物之家不僅是毛寶貝們短暫的住所，四周也有許多自然風景，鼓勵大家多多前往動物之家參觀，欣賞美景之餘，不忘幫助毛寶貝們給牠們一個溫暖的家，新春狗來富認養狗兒過好年。動保處表示，年節期間動物之家皆未開放，想要認養的民眾可特過認養平台尋找合適的毛寶貝，並於年後前往各動物之家帶牠回家。

(中時)