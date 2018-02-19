美女主播曝情事 郭安妮睽違7年首放年假團圓

中天主播郭安妮暌違7年難得與家人團聚過年，面對被問感情事，郭安妮也大方回應。（圖／中天提供）

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中時電子報
／綜合報導

中天主播郭安妮暌違7年難得與家人團圓過年，由於郭安妮過去5年都在美國唸書沒特別過年，一回來就開始上班，郭安妮表示：「又是2年都在工作中過年，所以算一算總共7年沒有跟家人一起過年」，今年終於放假的她則透露：「沒有想去哪裡玩，就是跟家人吃飯！」

至於過年期間會不會擔心長輩「熱情問候」，郭安妮坦言感情事都會跟父母分享「我覺得交男朋友這件事很正面，沒有什麼好隱藏的！」目前單身的郭安妮，父母對於她交男友只有一個原則，就是不要影響工作，而郭安妮則認為男生貼心很重要，她說：「例如播報夜線新聞，對方來送個熱咖啡，就覺得很貼心！」雖然郭安妮身邊不乏追求者，也不排斥交男友，但目前會先以工作為重，開玩笑說希望自己能在31歲嫁掉。

郭安妮也分享新年桃花妝，她說在國外會助曬，以前膚色是古銅色的，不過擔任主播關係，妝容會盡量透亮「眼影部分喜歡玫瑰金，然後再帶點橘色跟咖啡色，讓眼睛比較有神！」至於現在流行的紅唇，郭安妮認為可挑選偏紅的粉色系，讓嘴唇看起來比較嫩，然後再上唇蜜，打一點腮紅，看起來就像擁有天生好氣色。

中天主播劉盈秀分享紅色與金色的過年穿搭。（圖／中天提供）

另外，中天主播劉盈秀擁有一雙圓潤大眼，她特別注重眼部妝容，平常上妝一定把睫毛刷得根根分明，再用黑色眼線筆勾勒出迷人眼神，同時，劉盈秀也分享過年穿搭，她平常最喜歡正紅色與金色的服飾，紅色的上衣有10件以上，連家中擺飾都以紅色為主，因為紅色代表熱情，穿上紅色看起來較有精神，金色則是女生單品必備，簡單的裝飾就能提升整體的華麗感，劉盈秀認為利用紅色、金色單品搭配，可以為整體的穿搭加分，替自己招好桃花。

(中時電子報)

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