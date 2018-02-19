韓國家長六成期盼子女當醫生、律師

2018年02月19日 12:05 旺報 林永富

南韓育兒政策研究所19日發布的一項調查報告顯示，有六成韓人家長希望子女今後能成為醫生或律師等專業人士。

育兒政策研究所去年針對居住首爾、膝下育有2-5歲子女的316名家長進行調查，結果顯示，有58.7%的受訪者期待子女將來從事專業化職業。其後有10.9%回答希望子女從事藝體行業，9.9%回答教育行業，還有8.0%回答文員或技術人員。

男孩家長中，有61.1%希望兒子成為專業人士，有12.5%希望兒子當文員或技術人員，還有7.6%希望兒子將來從事藝體行業。而女孩家長中，有56.9%希望女兒能從事專業化職業，有13.8%希望女兒長大當教師或從事藝體行業，還有4.8%希望女兒長大成為經營管理人員。

育兒政策研究所還針對日本東京、台灣台北、美國紐約、芬蘭赫爾辛基等4座城市的各300對父母進行了調查，結果顯示4座城市的家長們對於子女未來職業都首選專業化人員。與韓國家長不同的是，日本和台灣的子女第二理想職業是文員或技術人員，美國和芬蘭則是經營管理人員。

對於截至何時向子女提供情感支持的提問，韓國家長有48.4%回答一輩子提供支持，有18.4%回答到子女結婚為止。與此相比，芬蘭和美國則有95.8%和90.9%回答將向子女一輩子提供情感支持。

對於截至何時向子女提供經濟上支持的提問，韓國家長有47.5%回答到大學畢業為止，有19.3%回答到參加工作為止，有12.3%回答到進入大學為止。而日本有54.8%、台灣有44.9%、美國有34.6%回答到大學畢業為止，芬蘭有53.8%回答到參加工作為止。

(旺報)