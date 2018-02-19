朝天宮、福興宮公籤 國運持平中有轉機

2018年02月19日 12:16 中時 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

北港鎮朝天宮與西螺鎮福興宮，大年初4分別抽出公籤，朝天宮指出務實莫強求，審慎評估明哲保身；福興宮強調國家領袖對大局抓對方向不要遲疑，今年是國家政策推動的重點時機。

北港朝天宮大年初4依古禮擲筊抽出人口、港運、水路、六畜、五穀、生意6支公籤，其中與國運相關的人口籤與港運籤均為中上籤，雖逢爭議但有轉圜。

人口籤「勸君把定心莫虛，天註衣祿自有餘，和合重重常吉慶，時來終遇得明珠」。指出容易有爭執是非情況，因此莫強執己見，應適可而止、相互退讓，若彼此和合則一切平順、以和為貴；健康方面則無需多慮。

港運籤「君爾寬心且自由，門庭清吉家無憂，財寶自然終吉利，凡事無傷不用求」，表示要用務實的態度去面對眼前的狀況與決策，可行則行、切莫強求。若能審慎評估局勢博採眾議，做出正確決定，雖一時無法完成理想與願望，但還能保全目前所擁有的，要懂得明哲保身之道。

西螺福興宮擲筊抽出國運、人口、五穀、六畜籤，國運籤為第59首癸酉「有心作福莫遲疑，求名清吉正當時，此事必能成會合，財寶自然喜相隨」，此籤為中上籤。

福興宮董事長楊文鐘說，此籤意指國家領袖對大局只要抓對方向不要遲疑，要趕緊去做，今年是1個轉機，在經濟、財運及國家政策推動上，是轉好的重點時機。

(中時)