剛攜手摘下冰壺銅牌 「冬奧版裘莉」老公疑使用禁藥

2018年02月19日 13:45 旺報 林永富

布茲葛拉娃外型亮眼，被譽為「冬奧版」安潔莉娜裘莉。（截自布茲葛拉娃IG）

因眾多選手涉及禁藥問題被國際奧會禁止參賽平昌冬奧的俄羅斯，部分選手以國際奧會隊參賽後，又有選手未能在藥檢過關。剛剛在平昌冬奧會上贏得冰壺混雙銅牌的俄羅斯選手克魯舍爾尼茨基(Alexander Krushelnitskiy)疑被查出服用了禁藥米屈肼，將可能被取消獎牌並被嚴罰。

俄羅斯塔斯社援引俄國奧林匹克運動員發言人維波諾夫的話說：「今天我們代表團收到國際奧會的正式通知說，有一名運動員可能被查出服用了禁藥。」

塔斯社報導說，維波諾夫並沒有透露這名涉事運動員的姓名和參賽項目，但另有俄羅斯媒體透露，這名運動員就是與妻子布茲葛拉娃(Anastasia Bryzgalova)一起贏得了冰壺混雙銅牌的克魯舍爾尼茨基。

維波諾夫說，他們正在等待這名運動員B瓶尿樣檢測的結果。

維波諾夫18日上午在位於冬奧會主新聞中心的俄羅斯奧林匹克運動員代表租用的工作間內接受採訪，但之後該工作間突然關閉，門上只貼著一張字條：「2020年東京見……也許。」

米屈肼是一種被俄羅斯和東歐國家廣泛用於治療心臟病的藥物，2016年1月1日才被世界反禁藥組織首次納入違禁藥品名單，俄羅斯網球明星莎拉波娃當年被檢測出米屈肼陽性，後來被禁賽15個月。

國際奧會稍後也發表一份聲明稱，他們已經注意到了這起藥檢陽性事件，但拒絕透露其他細節。

克魯舍爾尼茨基的B瓶尿樣如果也被證實是陽性，對俄羅斯奧林匹克選手來說是個重大打擊，因為國際奧會正在考慮如果他們在冬奧會上遵守相關的規定，可以允許他們在閉幕式上身穿俄羅斯國家隊隊服、舉著俄羅斯國旗亮相。

國際奧會去年12月5日以俄羅斯在索契冬奧會期間違反了反禁藥條例為由，禁止俄羅斯代表團參加平昌冬奧會，但會邀請符合條件的運動員以「俄羅斯奧林匹克運動員」名義參加個人或集體項目。參賽運動員身上不能佩戴俄羅斯國旗標誌，如果贏得獎牌，在頒獎儀式上升奧林匹克會旗，奏奧林匹克會歌，賽場不能出現俄羅斯國旗和國歌。最後有168名運動員獲得參賽資格。

(旺報)