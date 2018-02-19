標準走春行程這樣玩就對啦！8處北中南東IG打卡夯點

2018年02月19日 12:40 中時電子報 簡怡欣 文／Funtime旅遊比價、編輯／

台江國家公園占地廣，清一色純白建築體的台江遊客中心，拍照別具異國風情！（簡怡欣攝）

春節假期邁入倒數，無論去年過得如何，一切又將是新的開始，這時最適合安排旅行來放鬆、沉澱啦！如果來不及訂機票，沒關係，台灣還是有很多好地方可以去走訪，以下就來看看，有哪些適合放入走春行程口袋名單的景點吧！

草山玉溪 Garden91（@garden91.info）分享的貼文 於 PDT 2017 年 6月 月 21 日 7:54 下午 張貼

草山玉溪 Garden91（@garden91.info）分享的貼文 於 PDT 2017 年 6月 月 12 日 8:28 下午 張貼

北部

◎台北｜陽明山草山玉溪

位在士林區的草山玉溪Garden91，是一名企業家的私人博物館，館內有許多精細的石雕收藏，在潔白的建築空間下顯得更有靈性之美。「草山」是陽明山的舊稱，而「玉溪」是館主用來紀念父母的名字，開放這樣幽靜的地方提供大眾欣賞藝術品與獨特景致，參觀時的心情也會更為珍惜吧！地段非常有優勢的草山玉溪，可以一覽北投地區的景致，從觀音河山到淡水河都能盡收眼底，夜晚時閃爍的燈光也格外迷人。家裡若是有怕吵的長輩，不妨帶他們來這個幽靜之地，欣賞高雅文物、感受祕境裡的閒情逸致，是最適合不過的走春景點了！

地點：台北市士林區仰德大道二段91號

門票：

一般 150元

青年 120元（20-30歲）

幼童 70元（6歲以下）

身障 70元

身障陪同一人 70元

80歲以上長者 免票

營業時間：10：00-17：00(週一休)

交通資訊：

捷運劍潭站1號出口，搭乘紅5、303、小15、小16、小17

開車至仰德大道二段100巷(永明寺)，於巷中停車

◎新竹｜頭前溪豆腐岩

發燒很久的豆腐岩，位在新竹北部的頭前溪旁，排排並立的岩塊像豆腐一樣方正，無論是在晴朗的白天、接近日落的傍晚時分，或是燈光旖旎的夜晚，拍起來都讓人欲罷不能！來到新竹走春時，別忘了來頭前溪豆腐岩看看風景、吹吹風，享受岸邊的愜意風光。不過建議在天氣晴朗、退潮時前往，景觀較佳、也較安全；還有記得拍照時要小心腳下空隙及隨身物品，以免照片中的笑臉變哭臉！

地點：新竹縣竹北市頭前溪

交通資訊：下楊梅交流道後接公道五路，於117縣道左轉、千甲路右轉(附近有空地可停車)

張珽崵 장정양（@jacky5411209）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 24 日 1:23 上午 張貼

中部

◎南投｜九份二山

每年一月追梅花的勝地：九份二山，曾是台灣921地震撼動最強烈的地方，大自然的印記永遠紀錄了深刻的記憶。位在九份二山周邊的地震紀念園區，保留了奇特的地質景觀，包含震爆點、大滑坡、兩座堰塞湖，在這裡可以感受到土地巨大的力量以及大自然的奇妙可畏，對於許多新生代的孩子們來說，是最好的教材。而九份二山層巒疊嶂的山峰和平靜翠綠的湖水在破壞的痕跡當中孕育出美景，讓人感受到相當強韌的生命力；新的一年，就來向大自然致敬吧！

地點：南投縣中寮鄉合興村與國姓鄉南港村交界處

交通資訊：

國道3號→國道6號→國姓交流道→台14線→投147線→九份二山

※過年期間交通管制：1/13、14、20、21，每日09：00-16：00遊客統一由縣道147南港村段龍南路口入，縣道147南港村段長石巷口出。

✨洪小豪🇹🇼🦁️♌️👉Vanness Hong👈（@ponyhong0804）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 15 日 1:49 上午 張貼

◎台中｜外埔忘憂谷

正在如火如荼準備2018年花卉博覽大會的台中，已經培植了許多花種，而大片的波斯菊花海正在外埔搖曳綻放，美極了！有大地拼布之稱的忘憂谷，占地逾100公頃，隨著稻作的時節時而翠綠、時而金黃；而早春時則是浪漫粉紅的波斯菊！波斯菊是農民在稻作休耕時的替代作物，除了養地、還能提供優美景觀，數大便是美的道理來這裡完全能體會，無論是徜徉在花海裡、在高處俯瞰都超幸福，標準走春行程來這就對啦！而免費參觀的花田也吸引大量遊客，不過要愛護他們，才能讓更多人欣賞這處充滿忘憂魔力的美景~

地點：台中市外埔區五穀路

交通資訊：國道3號→164大甲交流道→三環路→五穀路

南部

◎台南｜台江國家公園

台江國家公園占地廣，周邊景點多元，安排個一天都走不完，適合闔家充實的走春~而讓它知名度大開的就是台江遊客中心，清一色純白的建築體，搭配異國感的的磚面，以及立在水中的高腳屋形式，夢幻場景彷彿走入畫中！

綠意滿點的四草紅樹林隧道，也是來台江國家公園必訪之地，乘著小船在生態豐富的隧道穿梭，茂密林景、幽靜湖面上下融為一體，對稱的畫面超療癒！遊船後再到安平老街尋覓美食，就能輕鬆為一天畫下完美句點！

地點：台南市安南區四草大道118號

門票：免費，搭船等民營處需收費

營業時間：09:00-16:30(週一休)

交通資訊：

搭至高鐵台南站，搭乘高鐵台南站－台南市政府線至興南客運台南站，轉乘台灣好行99台江線，於四草大橋西站下車

開車南下由國道1號/國道3號→轉國道8號台南支線→接安吉路（17甲）→右轉台江大道（17乙）→左轉北汕尾三路→左轉鹿耳門大道一段直走→四草大道→台江國家公園管理處

◎高雄｜前鎮之星

高雄前鎮之星位在高雄捷運站旁，交通便利，為一處多功能自行單車道，原來設置用意是為了人車分道，然而流線型的白色圍欄、幾何構造和磚紅車道，映上高雄熱情的藍天格外的好看，吸引許多遊客前往拍照，是個適合闔家大小遊玩、賞景的走春好去處！而夜晚時登上賞景台，看著來往的車流和燈火通明的市區也相當好興致！

地點：搭乘高雄捷運紅線至凱旋站，1號出口。

交通資訊：高雄市前鎮區中山三路

Ju Jun（@qqazz77533）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 18 日 7:28 下午 張貼

東部

◎台東｜油菜花田

花東縱谷的精華地帶是台灣稻米的重要栽種區，而從台東的鹿野、關山、池上一帶，在稻作休耕期間都會種上滿滿油菜花，黃澄澄一片的花海，配上遠方山景和台東獨有的悠閒氣氛，放鬆指數滿點！而知名景點伯朗大道，在年初時也披上一層嫩黃外衣，筆直的大道旁有著油菜花的點綴，繽紛可愛，討喜的走春景點非此莫屬！

地點：台東縣池上鄉

交通資訊：

搭乘公車鼎東客運山線8161、8163、8165、8166，於池上站下車。

於台9線轉入197縣道，約2.5公里處轉入東6鄉道。(車輛不能進入)

◎花蓮｜石梯坪

花蓮石梯坪位在東部海岸國郭風景區，渾然天成的景觀相當壯麗，迎向湛藍的海洋，無論何時前往都能被這樣的美景融化！排列如階梯的白色岩石，周圍壺穴、單面山、馬鞍藤等豐富的自然景觀，營造出開闊景觀。附近設有露營區，也很適合愛遊玩的一家子露營過夜，感受與大自然共處最純粹的時光。

地點：花蓮縣豐濱鄉

交通資訊：

搭乘北迴線鐵路至花蓮舊火車站，轉搭花蓮客運往靜浦的班車，於石梯坪站下車

國道1號→汐止系統交流道→國道五號→雪山隧道→蘇澳交流道→台9號→吉安鄉後→台11線→石梯漁港

(中時電子報)