年夜飯曬穿山甲熊掌 虛構仍被關5天

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旺報

據湖南長沙縣公安局官方微信「星沙微警」消息，2月18日，長沙縣公安局治安大隊快速查處一起在網路虛構事實擾亂公共秩序案，1人在微博上曬烹煮穿山甲、熊掌等的年夜飯圖片，因虛構事實擾亂公共秩序被行政拘留5日。 ​​​​

通報稱，除夕晚7時，一帳號為「一車當先cars」的微博博主發布了一條名為「別人家的年夜飯……」的消息，並配發一組擺放在廚房待烹煮的熊掌、穿山甲、鱷魚等野生動物的照片，引發了網民的廣泛關注和大量轉發。

接到網友舉報後，當晚9時許，大陸國家林業局迅即通過官方微博予以回應，同時，通報當地森林公安機關進行查證。

隨後，該微博博主饒姓男手到長沙縣森林公安局接受調查。2月18日，長沙縣森林公安局將該案移交至長沙縣公安局。

當地縣局治安大隊經查，饒某在2月15日晚6時許，為獲取粉絲點擊量，在未經核實的情況下，從網路下載熊掌、小鯊魚、穿山甲等5張圖片，並編輯「別人家的年夜飯」等相關資訊發布在微博上，導致該資訊在網上廣泛傳播。

目前，饒某因虛構事實擾亂公共秩序被行政拘留5日。

警方提醒稱，根據大陸法律規定：在網路編造散布謠言，謊報險情、疫情、警情或者其他方法故意擾亂公共秩序，尚不構成犯罪的，將依法給予拘留、罰款等行政處罰；構成犯罪的將依法追究刑事責任。

(旺報)

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