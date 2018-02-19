NBA》詹皇帶領詹姆斯隊逆襲柯瑞隊 第3度榮膺MVP

詹姆斯準大三元率領球隊贏得明星賽勝利，他個人第三度榮膺MVP殊榮。(美聯社)

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中時電子報

全新改制後的全明星賽今天在洛杉磯熱鬧登場，詹皇全場攻下29分、10籃板、8助攻，帶領所屬的「詹姆斯隊」148比145逆轉擊敗「柯瑞隊」，詹姆斯也以準大三元的成績單獲頒明星賽MVP。

今年明星賽由東西區得票率最高的詹姆斯和史提芬柯瑞擔任隊長，兩人分別遴選出自己的隊友，詹姆斯第一個人選就是杜蘭特，搭配前隊友厄文、韋斯布魯克以及安東尼戴維斯為先發球員，替補的有艾卓吉、保羅喬治、德拉蒙、沃克、卓拉吉奇、歐拉迪波與畢爾；柯瑞陣營的先發球員也是一時之選，分別是阿提托康波、恩比德、哈登和迪羅薩，板凳席上有荷福德、卓雷蒙格林、克雷湯普生、唐斯、利拉德和吉米巴特勒，可惜吉米巴特勒因傷沒有出賽。

柯瑞隊首節取得領先，詹姆斯隊半場追上只落後2分，由於表演味道濃厚，雙方幾乎不設防，柯瑞隊直到最後5分鐘還保有8分領先優勢，剩下1分30秒詹姆斯隊追平，最後34.5秒詹姆斯在厄文的助攻下得手超前比數，最後10.7秒詹姆斯助攻給韋斯布魯克拿下奠定勝利基礎的2分，詹姆斯隊逆轉贏得全新明星賽首勝。

詹姆斯毫無疑問的是今天賽場上風雲人物，他的手感奇佳無比，全場17投12中，還飆進5顆三分球，生涯第3次摘下明星賽NVP，繼喬丹與歐尼爾之後，第三位能夠3度奪得MVP的巨星級球員。

詹姆斯賽後表示，這是明星賽全新的嘗試，也是最能吸引球迷目光的改變，感謝隊友們通力合作，因此要將這座獎盃獻給全隊。

(中時電子報)

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