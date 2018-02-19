新春人文飄香 親子共伴同樂祈福

2018年02月19日 12:49 中時 楊騰凱

「親子同沾法喜過新年、大愛共伴歡喜迎心年」！農曆新春期間，慈濟基金會在北、中、南、東各地靜思堂共修拜經及舉辦活動，吸引各地民眾齊聚走春同沾法喜與歡喜。

在彰化地區，不管是當地、到中部地區走春民眾，在新春期間歡喜走進彰化靜思堂寫下竹報平安祈福卡(許願卡)、同時也體驗親子歡樂童玩區、更在慈濟師兄師姊的接待下，感受慈濟年節點心的招待；此外，靜思茶席淨斯茶封藏紀念區也是熱門參訪區塊，親子間同樂、一家大小在彰化靜思堂渡過法喜充滿的「心」年。

慈濟基金會指出，農曆初一到初八，全台靜思堂特別透過科技連線花蓮靜思精舍，每天3場共修（早課上午4時20分，早課重播上午9時，晚課下午2時30分），分別進行「無量義經」(初一)、禮拜「法華經」(初二到初八)，由靜思精舍法師帶領拜經，為世界祈福，以誠摯的心祈願「新年、心平安」。

慈濟在北、中、南、東的會所也舉辦多場動態表演、靜思茶道、抽抽樂、才藝表演、點平安福慧燈，以及各種親子同樂DIY及闖關活動，在春節期間，吸引眾多民眾利用新春假期到全台慈濟會所包含新店、雙和、桃園、新竹、台中、后里、豐原、彰化、台南、高雄、台東、花蓮靜思堂走春。

部份地區舉辦的活動在初三圓滿結束，但在北部新店、桃園靜思堂及東部的台東靜思堂舉辦活動到2月20日（初五）、中部地區的台中靜思堂活動到2月19日（初四），歡迎民眾利用新春假期前往，體驗迎春又祈福的靜思人文之美。

(中時)