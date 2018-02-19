國保、勞保年金各項給付 農曆年後入帳

2018年02月19日 12:50 中時 楊騰凱

勞保局指出，農曆春節連續假期自2月15日起至2月20日止共計6日，2月21日開始正常上班，勞保局將如期在2月26日將勞保老年年金、失能年金、遺屬年金等勞保年金款項匯入請領人帳戶，領取人數超過百萬人。其餘國保各項給付，也將於農曆年後入帳。

勞保局表示，政府為建立完善的勞工保險年金保障體系，提供被保險人或其遺屬長期生活照顧，自2009年1月1日起開始施行「勞保年金」制度，包括老年年金、失能年金和遺屬年金等3種給付。而「勞保年金」屬於每個月持續發放的給付，在每月的最後2個工作日內將給付款項撥入請領人的帳戶。

勞保局指出，今年農曆春節連續假期到2月20日，2月21日開始正常上班，勞保局會如期在2月26日將2018年1月份的勞保年金給付款項匯入請領人的帳戶。經統計截至2017年12月止，有106萬5000多人正在領取，累計核付金額已超過7786億元。

另外，有將近65萬人領取的國民年金保險的老年基本保證年金及原住民給付，原定2月25日入帳，因逢周日，提早在2月23日入帳。至於約105萬人領取的國保老年年金、身心障礙（基本保證）年金及遺屬年金，原定2月28日入帳，適逢國定假日，提早1日在2月27日入帳。約62萬人領取得老年農民、漁民的老農福利津貼，原定2月20日入帳，適逢春節假期，已提前於2月14日入帳。

(中時)