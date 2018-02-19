春節好天氣 全台森林園區遊客人氣旺

阿里山、太平山及奧萬大，占了國家森林遊樂區遊客人次前3名。圖為奧萬大國家森林遊樂區（林務局提供）

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今年春節氣溫回暖，民眾紛紛出門走春，農委會林務局經管各國家森林遊樂區、平地森林園區與林業文化園區人潮湧現，光是各國家森林遊樂區加上林業文化園區的總遊客就高達13萬人次，林務局歡迎大家前往森林遊樂區，一同體驗台灣森林之美。

林務局統計，今年2月16日至2月18日（春節初一至初三）至國家森林遊樂區旅遊總人次約8萬人次，以阿里山、太平山及奧萬大等國家森林遊樂區遊客人次分占前3名。位於都會近郊的羅東、東勢、花蓮林田山以及嘉義檜意森活村等4處林業文化園區，擁有珍貴林業歷史文化及清新優美自然景觀，總遊客人次亦高達5萬人次。

另外，擁有濕地自然生態及漁業文化、美麗且廣闊花海、與融入在地農業水利與自然保育特色的3座大型平地森林園區，包括嘉義鰲鼓平地森林園區、花蓮大農大富平地森林園區，以及林後四林平地森林園區，亦吸引不少遊客前往體驗美麗景緻與自然生態。

林務局表示，雙流國家森林遊樂區、大農大富平地森林園區與大武山生態教育館於年初一至初五結合在地原住民族部落合辦新春市集，讓民眾在享受森林之美的同時，也能選購在地原住民族部落生產之農特產品與手工藝品。

林務局指出，觸口自然教育中心於年初一至初十，每日上午9點至下午5點，在綠意館1樓進行「十二生肖與常見植物」展覽，讓大家認識與十二生肖有關的植物，探索奇妙的植物世界。阿里山國家森林遊樂區於年初一至初五，每日7點至下午2點在阿里山高山植物園舉辦「看見台灣阿里山、高山植物茶顏誌」特展，讓大家瞭解清新的高山茶葉悠長的歷史文化，充實年節假期。

林務局表示，為了提供民眾於春節假期闔家出遊前往全國各森林遊樂區迎春賞花，欣賞自然美景，林務局所屬各國家森林遊樂區及林業文化園區春節期間皆加派人力，全台各地近900位工作人員堅守崗位，犧牲春節與家人團聚的時間，加強森林遊樂區遊憩安全及服務品質。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
標準走春行程這樣玩就對啦！8處… 別再只知道買東京芭娜娜！8款東…

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