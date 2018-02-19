反守為攻！黃偉哲陣營質疑陳亭妃輔選大將不正派

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民進黨台南市長初選選情緊繃，戰線也拉長。一向採取守勢的參選人黃偉哲陣營，19日反守為攻，由4位台南市議員鎖定另名參選人陳亭妃輔選大將綽號「黑面」的台南市副議長郭信良，除質疑對方「不正派」外，還反對「黑面執政」。郭信良也強勢還擊說，「請這幾位有意要參選議長的同志，不要找錯對象」，他對議長位置沒有興趣。

市議員邱莉莉、郭清華、唐碧娥、林志展指出，陳亭妃與郭信良的政治夥伴關係是台南眾所周知的事實；綽號「黑面」的郭信良曾經涉及官田鋼等多起弊案與爭議事件，如果陳亭妃獲得市長提名甚至當選，台南市是否會有「黑面執政」的現象？當然引起市民的擔憂。

邱莉莉等人還表示，議長選舉案的過程中，民進黨籍立委邱議瑩等人，曾指控過跑票議員的幕後操盤者是陳亭妃、郭信良等人；同時，因跑票而被民進黨開除黨籍的5位市議員蔡秋蘭、莊玉珠、陳朝來、梁順發、曾王雅雲，目前在市長初選中也都支持陳亭妃，這其中的關聯性，當然會引起討論。

他們還呼籲陳亭妃與郭信良，應該以具體行動澄清市民的疑慮，該說清楚的要說清楚，才能在初選過程中，經得起市民的檢驗。

郭信良則回應指出，他坦蕩蕩願意正面回應，但同樣是政治人物也應該要用同樣標準檢驗彼此；這幾位議員同事自己是不是經的起考驗，可能也要捫心自問，是不是議員本身也涉及弊案遭到檢調起訴求刑，或是也有槍炮彈藥管制的前科，如果依照這樣的邏輯，這幾位有意參選議長的人，不就是「黑金執政」現象囉。他要再一次重申對議長真的沒興趣，請不要找錯對象。

郭信良還認為，為搶議長位子，將無罪的案子拿出來ㄧ再傷害他，黃偉哲應該也有同樣的切身之痛，怎會放任陣營發言人為了搶議長位子不擇手段呢？如果將2個案子拿來比較一下，官田鋼案他是借貸有還錢，無奈被政治操作；可是黃偉哲在牛頭牌事件當中，判決書裡法官認定與他的助理是有收200萬元政治獻金，難道也要拿出來說嘴嗎？同時，當檢察官要求測謊，他全力配合，但是黃偉哲有嗎？為什麼不敢接受測謊呢？

(中時)

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