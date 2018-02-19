排隊人潮2公里 許凱貴扮「武財神」屏東都城隍廟發紅包

許凱貴扮「武財神」現身屏東都城隍廟與縣長潘孟安一同發紅包錢母。（謝佳潾攝）

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許凱貴扮「武財神」現身屏東都城隍廟。（謝佳潾攝）
許凱貴扮「武財神」現身屏東都城隍廟與縣長潘孟安一同發紅包錢母。（謝佳潾攝）
屏東都城隍廟首包發財金由18日晚上10時許就到場等候的吳先生取得。（謝佳潾攝）
信徒拿發財金過爐。（謝佳潾攝）
信徒摸金元寶求財。（謝佳潾攝）
領紅包的信徒大排長龍。（謝佳潾攝）
領紅包的信徒大排長龍。（謝佳潾攝）

大年初四喜迎財神，富有歷史的屏東都城隍廟也在19日迎接財神爺降臨賜財運，且還特別請來世大運武術金牌許凱貴扮武財神，與縣長潘孟安一起發送1萬份限量Q版紅包錢母，現場排隊人潮綿延2公里之遠，人人都想要拿到發財紅包，而「首包」即由18日晚上10時許就到場等候的吳先生取得。

屏東都城隍廟在年初四發錢母的習俗已有10多年之久，但從去年起才開始擴大舉辦，廟方指出，以往約只準備幾千份的紅包，發完就沒了，不過因發現排隊人潮似乎可以帶動附近觀光，因此去年特別規劃出延長到屏東夜市的排隊動線，而效果似乎不錯，因此今年繼續舉辦，也很感謝信徒前來共襄盛舉。

廟方強調，去年1萬份紅包錢母不到2小時半就發完了，許多人都說可惜沒拿到，因此今年會再加碼，份量依舊是1萬份，但若人潮還是很多會再續發，而排隊人潮也因而初估將比去年多出1倍。

縣長潘孟安說，屏東都城隍廟財神殿就位在屏東火車站與屏東夜市旁，歡迎遊客一起來索取發財金討吉利，並順道品嚐屏東小吃，一同大發利市旺旺來。

(中時)

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