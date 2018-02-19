MLB》去年遭洋基釋出 41轟重炮到天使當大谷隊友

卡特去年遭洋基釋出，轉戰天使當大谷翔平隊友。(美聯社)

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中時電子報

卡特(Chris Carter)前年扛出41轟並列國聯全壘打王，去年到洋基卻一蹶不振，7月明星賽前慘遭釋出，儘管如此，大谷翔平新東家天使還是給卡特機會，以附帶春訓邀請的1年小聯盟約簽他，天使同時也以相同價碼，網羅前紅襪外野手克里斯楊(Chris Young)。

卡特前年產出41轟卻未獲釀酒人續留，投身自由市場也一度找不到東家，還傳出可能朝日本職棒發展。最後他落腳洋基，開季還曾任先發一壘手，但打擊率偏低不說，全壘打也出不來，六、七月兩度遭洋基指定轉讓(DFA)，7月11日遭釋出。

卡特隨後簽小聯盟約到運動家，不過沒再上大聯盟；總計他去年在洋基出賽62場，繳打擊率2成01、上壘率2成84、長打率3成70、8轟成績。今年要滿32歲的他，再以小聯盟約加入天使；不過天使一壘有普侯斯(Albert Pujols)，指定打擊又要留空間給大谷翔平，卡特發展機會有限。

比起卡特，34歲的克里斯楊命運稍好一些。克里斯楊去年在紅襪出賽90場，打擊率雖僅有2成35，上壘率3成22、長打率3成87則還有一定水準；但全壘打產量持續下滑，前年只有9轟，去年則降到剩7轟，生涯首度連兩年未達10轟。克里斯楊季後跟紅襪兩年約滿，沒被續留轉投天使。

(中時電子報)

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