別再只知道買東京芭娜娜！8款東京限定的必買人氣伴手禮

2018年02月19日 13:41 中時電子報 簡怡欣 文／Funtime旅遊比價、編輯／

TOKYO CAMPANELLA 巧克力薄片是近年崛起的東京伴手禮，亮眼外包裝，更曾經獲得國際包裝大獎「Gold Pentaward 2008」金獎（圖/Funtime旅遊比價提供/tokyo-campanella.com）

台灣人春節連假最愛去東京，其中，大家最關心的就是可以買什麼回台灣，不管是逢年過節或是公司需要，伴手禮儼然就是一種社交禮儀之道。旅遊比價網就帶大家來看看有哪些限定的東京伴手禮，讓大家到日本，對於東京必買不再霧煞煞，一起來看看吧！

◎FORMA 原創完熟起司蛋糕組合 (限定款)：1盒到手、6種口味，相當划算

這家起司甜點專門店「FORMAS」是來自大阪，以各式各樣讓人垂涎三尺的罪惡起司蛋糕組合獲得超高人氣的支持，而且還推出只有東京限定的「原創完熟起司蛋糕組合」，這款東京必買使用了味道香醇濃郁的Saint Andre Cheese聖安德起司，推薦大家可以和白葡萄酒一起食用，這個東京車站限定的原創起司蛋糕組合，一次可以品嚐到6種不同風味的起司蛋糕，1盒到手、6種口味，相當划算呢！

價位：1組價格1,944円（含稅），約NT$514元

營業時間：8:00～22:00（日、假日8:00～21:00）（年中無休）

地址：東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅 グランスタ B1F

あわ家惣兵衛和菓子結合丸之內車站，是款造型相當特別的甜點（圖/Funtime旅遊比價提供/matome.naver.jp）

◎あわ家惣兵衛：將和菓子結合丸之內車站，打造造型相當特別的甜點

這款造型特別的あわ家惣兵衛和菓子是東京車站限定的特色東京必買！將和菓子結合丸之內車站，打造造型相當特別的甜點，裡頭的內餡主要是香濃的紅豆與清爽的奶油，一口咬下就可感受到飽滿的紅豆泥，外皮則是採用日本國產米製成，入口即化，相當好吃！是相當推薦的東京伴手禮唷！

價格： あわ家惣兵衛車站最中和菓子 （ 5 條／盒） ¥1300 ，約NT$344元

營業時間：06：30 ～ 22：30

地址：東京車站內 1 樓，Gransta Dining，近紀伊國屋餐廳

R.L Waffle銷售量可是榮登東京車站名產排行榜第1名（圖/Funtime旅遊比價提供/global.rakuten.com）

◎R.L東京限定鬆餅蛋糕夾心組合：R.L Waffle的銷售可是榮登東京車站名產排行榜第1名

這款東京伴手禮的銷售可是榮登東京車站名產排行榜第一名！R.L東京限定鬆餅蛋糕1盒內就有10種不同口味，鬆軟的鬆餅裡夾著鮮奶油與當季水果，依據不同的口味搭配各自適合的餅皮口味，剛好的鬆餅相當鬆軟，入口即化的口感相當討喜，水果香更是讓人讚不絕口，難怪是人氣的東京必買！

價格： R.L Waffle （10 種口味／盒） ¥1674 ，約NT$443元

地址：東京車站 Gransta Granroof B1

微笑鈴人形燒外皮使用奶油一層層刷烤，形成漂亮的焦糖色（圖/Funtime旅遊比價提供/ nikkeibp.co.jp）

◎微笑鈴人形燒 東京にこ鈴：口感溫順，也很適合分送給親朋好友

接下來這款限定的東京伴手禮相當小巧可愛！東京にこ鈴位在東京車站裡地標「銀鈴」前面，其所推出的微笑鈴人形燒，是將人形燒製成銀鈴的外型，外皮使用奶油一層層刷烤，形成漂亮的焦糖色；微笑鈴人形燒共分成紅豆、抺茶紅豆、紅茶、巧克力等四種口味，吃起來順口，也很適合分送給親朋好友，是名符其實的東京必買唷！

價格： 微笑鈴人形燒 8 顆 （ 2 種口味／盒） ¥1080 ，約NT$286元

營業時間：07：00 ～ 21：30

地址：東京車站改札內 1 樓中央通路「銘菓紀行」内

◎TOKYO CAMPANELLA 巧克力薄片 東京カンパネラ

TOKYO CAMPANELLA 巧克力薄片可是近年崛起的東京伴手禮，是只有在東京販賣的限定商品，外觀是近Tiffany的青綠色外包裝，相當有氣質，更曾經獲得國際包裝大獎「Gold Pentaward 2008」金獎！除此之外，巧克力薄片選用法國產的可可原料烘烤而成，主體則是以3層薄片包夾內餡，口感濃郁又酥脆，吃多了也不會太膩，絕對是東京必買商品之一！

價格： TOKYO CAMPANELLA 巧克力薄片 （10 片／盒） ¥1050 ，約NT$278元

營業時間：06：30 ～ 22：00

地址：東京車站 1 樓八重州南口新幹線南乘換口內銘品館南口店

「空とぶ東京ばな奈はちみつバナナ味」（翱翔天際東京BANANA蜂蜜香蕉口味）是去年8月才剛上市的東京羽田機場限定款新產品，造型換上了蜜蜂裝，相當可愛又討喜（圖/Funtime旅遊比價提供/ tokyobanana.jp）

東京BANANA長崎蛋糕楓糖口味結合香蕉、長崎蛋糕與楓糖醬，打造三味一體的黃金比例（圖/Funtime旅遊比價提供/ tokyobanana.jp）

◎東京香蕉（東京ばな奈 がぉー）╱東京ばな奈 がぉ

相信大家都知道東京香蕉，這是人氣歷久不衰的東京伴手禮，不定期推出限定口味，不僅造型可愛，口味選擇多元也是高人氣的原因之一；雖然小編本人不是很愛東京香蕉過於甜膩的口感，但東京香蕉近期推出了兩款限定的東京必買口味，一推出的銷量就榮獲羽田機場伴手禮第2名跟第3名，大家還是可以參考看看唷！

空とぶ東京ばな奈はちみつバナナ味（翱翔天際東京BANANA蜂蜜香蕉口味）

這款「空とぶ東京ばな奈はちみつバナナ味」（翱翔天際東京BANANA蜂蜜香蕉口味）是2017年8月才剛上市的新產品，是東京羽田機場限定款，外包裝有著飛機的圖案，東京BANANA都換上了蜜蜂裝，相當可愛又討喜！

東京ばな奈カステラメープル味（東京BANANA長崎蛋糕楓糖口味)

另外一款炙手可熱的限定東京伴手禮就是這款「東京ばな奈カステラメープル味」（東京BANANA長崎蛋糕楓糖口味），將香蕉、長崎蛋糕與楓糖醬三味一體的黃金比例，還採用特定壓模設計，絕對是送禮的好選擇！

價格：1組4入價格648円（含稅） ，約NT$172元

營業時間：6:30～23:00（年中無休）

地址：東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅 改札内 1F

「東京紅磚紅豆麵包」外表看似不討喜，但裡面包裹著軟嫩濕潤日本產紅豆及特製打發鮮奶油的雙層內餡（圖/Funtime旅遊比價提供/tabelog.com）

◎東京あんぱん豆一豆「東京紅磚麵包」：日本電視台報導人氣伴手禮排行榜第3名

這款「東京紅磚紅豆麵包」是以東京丸之內車站的紅磚為主題所設計，在2017年4月更被日本電視台「ヒルナンデス」報導是人氣伴手禮排行榜第3名！外表是四方紅磚，印製著東京車站的字樣，裡面包裹著軟嫩濕潤日本產紅豆及特製打發鮮奶油的雙層內餡，不要看他外表不討喜，口感其實很飽滿又鬆軟，吃起來紅豆特別香濃，絕對是東京必買啦！

價格：4個1100日幣；約NT$292元

營業時間：營業時間：06:30-22:30

地址：東京車站內1樓，Gransta Dining，近紀伊國屋餐廳

(中時電子報)