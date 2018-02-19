徐巧芯美食推薦 讓人食指大動

徐巧芯推薦臻旺牛肉麵，網友大讚手擀麵有Q度、彈牙；6大塊牛腱子肉，滷的入味入口即化；湯頭清爽油香而不死鹹。(翻攝呂立勝臉書)

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中時電子報
／綜合報導
臻旺牛肉麵的雞腿飯，也是人氣美食。(翻攝闕馬麻臉書)

馬英九辦公室發言人徐巧芯，年底選舉角逐北市市議員，近期陪馬前總統拜宮廟祈福，她前陣子跑行程，推薦北市特色美食，讓網友看完口水直流，其中店家「反共抗俄」標語，相當特別。

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談美食，當然少不了牛肉麵。徐巧芯說，臻旺牛肉麵是她從小吃到大的愛店，中崙高中學生都知道這間店，湯頭好、麵條口感佳、牛肉也很美味，真的很好吃。

徐巧芯大推富錦街青島水餃小館。網友評「餃子配酸辣湯，加蒜頭...絕配」。(翻攝徐巧芯臉書)

介紹完牛肉麵，接著是水餃。徐巧芯大推富錦街青島水餃小館，此文貼在臉書後，超過千名網友按讚，紛紛呼應「吃過！！麵也好吃」、「餃子配酸辣湯，還要加蒜頭...絕配」。

還有村子口，專賣眷村美食，它的「反共抗俄」標語很醒目。徐巧芯最愛吃什錦菜。網友說：「每道菜都很道地很喜歡，會介紹朋友來」、「佛心事業 值得推薦 不多說 嚐試過就知道有多好吃」。

「村子口」專賣眷村美食，徐巧芯最愛吃什錦菜。(翻攝徐巧芯臉書)
村子口的「反共抗俄」標語很醒目。(翻攝村子口臉書粉絲頁)

●徐巧芯推薦特色美食：

◎臻旺正宗手桿刀切牛肉麵館

台北市松山區南京東路五段66巷9號

02-2528-8909

◎青島水餃小館

台北市松山區富錦街442-3號

02-2763-0702

◎村子口(老王眷村菜)

台北市八德路三段12巷52弄34號

02-2579-6455

(中時電子報)

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