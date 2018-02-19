初四國道多事故 部分路段塞車

2018年02月19日 13:17 中時 王思慧

國1北向240.8公里今上午事故。（高公局提供）

今天初四為春節假期第5天，將是北返最尖峰時間，上午西部塞車路段，包括國1南下湖口-竹北（事故影響）、埔鹽系統-員林，北上北斗-埔鹽系統、台中-豐原；國3北上中港系統-大甲、土城-中和路段也因事故影響車多，其餘路段大致行車順暢。截至12時，國道全線總延車公里為54.3百萬車公里，預估今天交通量為140百萬車公里。

高公局預估14時高乘載管制結束後，西部國道將會有一波非高乘載車輛北返車潮，整體國道從中部路段開始往北上方向車多並持續至夜間，包括國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至台中、銅鑼至頭屋、新竹系統至湖口路段，國3北上斗六至南投、龍井至大甲、大山至香山、關西至大溪路段，國5北上宜蘭至坪林等路段將出現車多壅塞情形。

上午8時47分國5北向宜蘭至頭城路段已實施開放大客車行駛路肩及配合主線儀控管制措施，下午15至20時將實施北上高乘載管制，從國5宜蘭地區北返民眾，請注意收聽警廣，並留意主線資訊可變標誌顯示內容及路側標誌標示行駛，同時保持行車安全間距，以維行車安全。

高公局建議用路人透過旅行時間系統查詢出發時間或改走替代道路，並請收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用1968網站或App查詢最新國道路況，彈性調整行車動線或時段以避開壅塞。

昨全日總延車公里為137.7百萬車公里，為平日年平均 (87百萬車公里)1.6倍； 0至5時總延車公里為14.8百萬車公里，為平日(3.7百萬車公里)4倍。

另高速公路局春節前已提供國5藍牙交通資訊推播App，可推播北宜路廊相關行車資訊，及台9、106乙等替代道路行車時間，累積至今日推播交通資訊已達1500餘則，有需要行駛國道5號的用路人多加利用。另查目前國5北上改走台9替代道路至坪林接回國5可較國道節省12分鐘，建請用路人善加利用替代道路，以避開壅塞。

高公局表示，今天上午10時02分，國道1號南向90.7公里發生5輛小客車追撞事故，占用內側車道，造成後方車隊回堵6.5公里。另上午10時49分國1北向240.8公里2輛小客車追撞事故，占用內側車道，造成後方車隊回堵4公里，影響行車順暢，請用路人開車務必養足精神、注意前方路況並保持適當安全間距。

(中時)