都市計畫下鄉駐點 新北民眾參與更多元

2018年02月19日 14:01 中時 葉書宏

106年啟動的「台北大學特定區第二次通盤檢討」中，提供民眾多元參與都市計畫之方式，在草案研擬前之公告徵求意見期間，增加駐點服務機制傾聽在地居民心聲，期使計畫更有深度、更貼近居民的需求，也於規劃期間導入在地駐點服務，並透過工作坊、規劃座談會及訪談等方式，在規劃初期即加強民眾參與程序並實際了解在地需求。

新北市城鄉發展局長柳宏典表示過去都市計畫針對公民參與部分，政府係依都市計畫法辦理公開展覽及說明會，新北市政府城鄉發展局為擴大民眾參與，達到資訊公開及提供多元民眾參與管道，於105年與中華民國都市計畫技師公會全國聯合會合作，首創「都市計畫諮詢平台」，於每周五下午2點到5點在城鄉局為民眾服務，由專業的都市計畫技師秉持「聽哩講 講乎哩哉」精神，免費為民眾講解提供服務。除了諮詢平台之外，為提高公民參與廣度及深度，也同時推動都市計畫教育政策，於寒暑假期間辦理向下扎根城鄉規劃活動，鼓勵國小學童參與，認識家鄉，提出城鄉環境的未來願景。

「都市計畫諮詢平台」推動一年多以來，除提供法定程序的說明外，也利用口語化、圖解方式向民眾說明，使民眾更了解並減少民眾對都市計畫之誤解，除幫助民眾更了解都市計畫內容外，也藉由諮詢平台獲取民眾對市政規劃、都市計畫法令之建言，讓政府納入施政參考及規劃，以回應民眾所需。

(中時)