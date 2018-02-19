慢遊新北卯澳灣 品嘗石花凍火鍋

2018年02月19日 13:58 中時 葉書宏

卯澳灣專屬明信片。（新北市政府提供）

卯澳灣海洋驛站，販售東北角特產石花菜與在地產品。（新北市政府提供）

卯澳灣海洋驛站石花凍火鍋。（新北市政府提供）

來到貢寮，來到卯澳，新北市貢寮卯澳灣具有豐富海洋生物，與海天一色的美麗海景，更利用當地特產的石花菜與新鮮海產，開發美味的石花凍火鍋，春節假期來東北角遊玩的遊客，吃膩了大魚大肉，來卯澳海洋驛站嚐嚐使用東北角當地特色的石花凍火鍋，讓遊客大快朵頤無負擔。

石花菜是新北市東北角海域最具經濟價值的藻類，石花菜除了膠質濃稠，富含膳食纖維，還有多種人體所需的維生素B1、B2、A、E及微量元素碘等。

卯澳海洋驛站蕭董事長表示，她開發的石花菜火鍋以石花凍熬煮的湯頭為基底，搭配冬季新鮮蔬菜，例如：高麗菜、南瓜、蕃茄等，與在地捕撈的新鮮海產花枝、貢寮特產九孔，豐富的蔬菜與海鮮搭配以日式醬油為底的清爽醬料，讓鍋物兼顧飲食的營養與均衡。

遊客在享用完美味的火鍋後，可沿著社區道路欣賞遊法國藝術家班傑明與何學儀共同創作的彩繪海堤，讓遊客來到卯澳漁村能透過壁畫理解漁村的漁業與村民的日常，沿途也有卯澳灣的傳統建築石頭屋、九魚柱等景點。

農業局表示，卯澳灣在成立栽培漁業示範區後，朝向多元化發展，更輔導卯澳海洋驛站，使用東北角特產石花菜與在地漁產品，開發在地特色佳餚石花凍火鍋，吸引民眾前往體驗海洋生態及漁村生活，讓卯澳灣不僅有漁業功能，也逐漸轉型具備觀光休憩機能的地方特色產業。

(中時)