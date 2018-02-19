初四出遊車潮湧現 日月潭、清境人多

友善列印
中時

今天大年初四，春節連續假期收假車潮逐漸湧現，主要出現在觀光地區及北上重要幹道。公路總局表示，如台65線(南下)土城往國3、台74線(大里二)至(霧峰)東向匯入國3霧峰匝道及(成功)至(快官)西向匯入國3快官匝道、台14甲線東向往清境路段、台21線南下日月潭朝霧碼頭至水社、台19線北港大橋路段、台88線鳳山至大寮、台2線萬里往金山方向等路段均有車多現象外，其餘省道路況大致順暢，請民眾多利用行車路況資訊，並注意交通安全。

為疏運民眾外出乘車需求，公路總局協調14家客運業者視人潮機動增班，於2月14日0時起至2月20日24時止，推出共86條平均85折優惠國道客運重點疏運路線，截至昨24時止實施優惠之路線共計行駛29,636班次，疏運510,880人。

另西部國道客運截至昨24時止共計行駛51,928班次，疏運1,041,650人；國道5號客運路線共計行駛8,265班次，疏運143,476人。

另因應武陵農場櫻花季賞櫻人潮，今(19)日分別自台北、宜蘭、梨山共發出89班專車，共疏運3,294人；為確保遊客行車安全，今年公路總局首次實施台北端發車之專車替換第二位駕駛員，實施至今，國光、首都等客運公司均全力配合依規定替換駕駛員，以避免駕駛員疲勞開車，維護武陵櫻花季賞櫻民眾安全。

今年嘉義縣舉辦2018台灣燈會將吸引大量人潮與車潮，公路總局針對嘉義地區訂有春節疏運之公共運輸優惠，包括搭乘台鐵或國道客運後轉乘BRT的在地客運(含巿區客運及公路客運共73條)基本里程免費優惠，以及行經燈區2條「台灣好行」路線(【7329】高鐵嘉義站-阿里山及【106】高鐵嘉義站-故宮南院)半價優惠等措施，均配合燈會延長至3月11日燈會結束，歡迎民眾多加利用。

(中時)

都市計畫下鄉駐點 新北民眾參與… 創新紀錄！台中花博卡刷新全台記…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。