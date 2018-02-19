初四出遊車潮湧現 日月潭、清境人多

2018年02月19日 14:00 中時 王思慧

今天大年初四，春節連續假期收假車潮逐漸湧現，主要出現在觀光地區及北上重要幹道。公路總局表示，如台65線(南下)土城往國3、台74線(大里二)至(霧峰)東向匯入國3霧峰匝道及(成功)至(快官)西向匯入國3快官匝道、台14甲線東向往清境路段、台21線南下日月潭朝霧碼頭至水社、台19線北港大橋路段、台88線鳳山至大寮、台2線萬里往金山方向等路段均有車多現象外，其餘省道路況大致順暢，請民眾多利用行車路況資訊，並注意交通安全。

為疏運民眾外出乘車需求，公路總局協調14家客運業者視人潮機動增班，於2月14日0時起至2月20日24時止，推出共86條平均85折優惠國道客運重點疏運路線，截至昨24時止實施優惠之路線共計行駛29,636班次，疏運510,880人。

另西部國道客運截至昨24時止共計行駛51,928班次，疏運1,041,650人；國道5號客運路線共計行駛8,265班次，疏運143,476人。

另因應武陵農場櫻花季賞櫻人潮，今(19)日分別自台北、宜蘭、梨山共發出89班專車，共疏運3,294人；為確保遊客行車安全，今年公路總局首次實施台北端發車之專車替換第二位駕駛員，實施至今，國光、首都等客運公司均全力配合依規定替換駕駛員，以避免駕駛員疲勞開車，維護武陵櫻花季賞櫻民眾安全。

今年嘉義縣舉辦2018台灣燈會將吸引大量人潮與車潮，公路總局針對嘉義地區訂有春節疏運之公共運輸優惠，包括搭乘台鐵或國道客運後轉乘BRT的在地客運(含巿區客運及公路客運共73條)基本里程免費優惠，以及行經燈區2條「台灣好行」路線(【7329】高鐵嘉義站-阿里山及【106】高鐵嘉義站-故宮南院)半價優惠等措施，均配合燈會延長至3月11日燈會結束，歡迎民眾多加利用。

(中時)