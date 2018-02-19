林聰賢：農業保險、農民職災保險今年將上路

2018年02月19日 13:50 中時 胡健森

農委會主委林聰賢19日回到家鄉宜蘭，與農民一同在水稻田邊祭拜祈福，希望祈求上天保佑，全年都能風調雨順，農民都有好收成，林聰賢並宣布，一定要在下半年將農業保險通過立法，此外也將在下半年試辦農民職業災害保險，讓辛苦耕作的農民，能得到更多的保障。

農曆正月初四正值24節氣的「雨水」，農委會主委林聰賢特別選擇這一天到宜蘭縣蘇澳鎮栽種有機米的水稻田舉行祈福插秧活動，在完成祈福儀式後，林聰賢也穿起了雨鞋、戴著斗笠，與宜蘭農田水利會長許南山及農友們一同下田插秧。

林聰賢說，前一陣子寒流不斷，在新春開始、春暖花開之際，希望透過祈福儀式祈求一整年都能風調雨順，此外，農委會也將會對於從事有機、友善耕作的農民提高加碼誘因，提供更多實質上的鼓勵。

林聰賢並表示，台灣經常面臨颱風的威脅，因此農委會一定要在下半年將農業保險通過立法程序，同時在下半年將會試辦農民職業災害保險。

在提高農家所得方面，農委會則會鼓勵更多地方農漁會以及生產專班從事優良農產品加工，讓國人及國際觀光客能享受到更多優質的農產加工品，如此一來可讓台灣契作面積以及農產加工品增加，不僅可提高農民收入，也能進一步增加國內就業機會，這些都是農委會今年最重要的任務目標。

(中時)