創新紀錄！台中花博卡刷新全台記名票卡申請速度

2018年02月19日 13:59 中時 盧金足

台中市議員江肇國特別在服務處設立申請書索取據點，供市民申請花博卡，前來申請的民眾紛紛表示，「議員很貼心！」（盧金足攝）

花博卡申請3周突破31萬張，刷新全台記名票卡申請速度紀錄。（台中市府提供）

花博拚第一！台中市府推出花博卡，從2018年1月22日開放申請，截至2月13日止，短短3周收件突破31萬張，市民對花博卡的認同度高，反應熱烈，這也是目前國內記名式票卡中，史上申請速度最快者，寫下新紀錄。

「申請完全免費！」交通局指出，設籍台中市的市民都可以申請花博卡，首波2月28日前申請者，花博卡預計4月15日起陸續送到市民手中；錯過首波申請的市民，自3月1日起也可自行前往各區公所辦理，歡迎踴躍申請。

交通局長王義川表示，花博卡從1月22日開始申請，由各區里幹事親送花博卡個人資料蒐集同意書到民眾家中，每周收件1次，截至2月13日第3週，收件突破31萬張，到2月底目標超過50萬張。

王義川說，金門縣民卡2017年9月15日開始受理申請，至今7萬名民眾申請；桃園市民卡2016年開始發行，目前有90萬名民眾申請；新竹市民卡2013年開始發行，至今有20萬名民眾申請。

「台中花博卡開始申請才3周，即有超過31萬名市民踴躍申請！」王義川強調，這是目前國內記名式票卡中，申請速度史上最快者，顯示市民對花博卡的認同度相當高。

花博卡功能相當多，在花博展期間，憑卡可享有一日免費入園機會；而花博卡本身就是悠遊卡，搭乘台中公車也享有10公里免費優惠；另外，持卡亦可於1千多家花博特約商店享有優惠，市府接下來也將陸續公布花博卡的設計及相關特約商店，推出更多優惠，歡迎市民踴躍申請。

交通局指出，只要是設籍台中市的市民，都可以申請花博卡，沒有年齡限制、不用帶證件，且申請完全免費，即日起至2月28日前申請的市民，在4月15日後，里幹事就會陸續將花博卡送到市民家中。錯過首波申請的市民，自3月1日起也可自行前往各區公所辦理，待製卡後再通知領卡。

花博展期長達6個月，為推動智慧城市，花博三個展區的入口管制採電子票證驗票設施。市府對於推票行銷、製票包括各式入園票與花博卡、售票各通路、驗票閘門設備與現場售票人力及設備，共發包3.82億元。

交通局強調，製作花博卡僅為此標案中，廠商必須執行的工作項目之一，持花博卡免費入場更是廠商承諾項目之一，並非外傳市府花費3.82億元只做一次性使用的花博卡，而是整體票務系統包括相關設備共3.82億元。

交通局也說明，市民填寫花博卡同意書所提供的個人資料，僅提供悠遊卡公司製卡用，依個人資料保護法不會用於其他用途；此外，花博卡的個資保護措施亦通過BSI(英國國家標準機構)10012國際認證，對於資訊安全及個人資料的保護相當嚴謹，不必擔心個資外洩風險，請大家放心。

(中時)