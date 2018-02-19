春節夯打卡！台中屯藝中心、百貨人潮多

2018年02月19日 14:00 中時 林欣儀

屯區藝文中心「花季‧年歲」花藝特展，年節假期間成為民眾拍照打卡夯點。（林欣儀攝）

農曆春節夯打卡！配合春節與臺中市年底將舉辦花博，屯區藝文中心推出「花季‧年歲」花藝特展，年假期間吸引許多民眾拍照，成為熱門打卡點；新光三越、勤美綠園道分別推出卡通精選主題館、「洄游」魚特展，也吸引許多民眾瘋打卡。

屯區藝文中心大廳正展出「花季‧年歲」特展，以「綻放」為發想，透過手工精製的紙牡丹花呈現出牡丹貴氣，年味濃厚。策展者詹惟棋指出，世界花卉博覽會將於2018年登場，這段準備過程就宛如含苞待放的花朵，將於今年盛開、宛如新年綻放的牡丹花般帶來富貴。

屯區藝文中心戶外廣場則有與人同高的「花影覓蹤」大型花藝迷宮，年假期間更吸引許多民眾遊玩、拍照與打卡。中心指出，截至初五每天下午有「旺事吉祥市集」、「旺年之旅闖關遊戲」及「花影覓蹤」闖關等活動，天天熱鬧滾滾。

新光三越百貨為在年假期間吸引民眾上門、拉抬人氣，也策畫「卡通人物點點名」卡通精選主題館，包括海綿寶寶、水豚君、-汪汪隊及探險活寶、多啦A夢等7大卡通人物同臺，打造最佳IG、FB踩點拍照聖地。

鄰近草悟道的勤美綠園道門口則有用菱形拼布裝飾打造的魚形「洄游號」公車駐點，館內則推出「洄游」特展，同樣打卡人氣紅不讓，館方指出，魚群本能會在固定季節洄游至生長地，以此隱喻人們春節返鄉，呈現年味。

(中時)