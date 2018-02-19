《全台最速報》團結拚經濟！鎮瀾宮國運籤 連3年中籤

2018年02月19日 13:52 中時電子報 綜合報導

◎團結拚經濟！鎮瀾宮國運籤 連3年中籤

農曆春節大年初四，大甲鎮瀾宮18日晚上11點，在早子時迎神日，抽出戊戌狗年四季籤，由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤抽出狗年的四季籤，最受矚目的人口韱即國運籤，今年抽到「丁亥韱，秦叔寶救李淵」籤，廟方解籤為「中韱」，顏清標表示，這支「人口」的國運籤「普通」，提醒大家要團結，拚經濟。

◎林安泰古厝走春 限量「林長旺」大放送

台北市最傳統的生活「宅」空間，林安泰古厝民俗文物館將在大年初五（20日）新春開園推出獨家限定「悠遊安泰走賞建築」活動，只要來館，就能免費獲得特製的集章卡，沿著館內精心設計的尋寶動線，逐一發掘古厝中蘊含祝福的建築特色，最先完成集章卡的前666名遊客，可免費獲得林安泰古厝推出的超可愛臘腸狗造型筆「林長旺」，祝福您新的一年都能一路長紅旺旺旺。

◎美味紅到海外去 台中柑桔春節送禮夯

農曆新年來臨，象徵「大吉大利」的柑桔類產品送禮自用兩相宜，是國人年節不可或缺的果品，台中市府農業局為推廣在地生產的優質農產，集結各區農會、合作社場精選應景的椪柑、茂谷及桶柑等，設計應景的春節伴手禮，不只國內熱賣，銷到海外，市場買氣旺。

◎福來錢來過好年 全台吃喝玩樂通通有

迎接2018「旺旺」年，旺旺中時集團推出新春特刊，分「寶島旺旺行．台灣好玩好賺特輯」、「旺旺福來報．台灣好吃好神特輯」2大本600頁，有藝人曾智希絕境逢生封面人物故事、山城慢活、水岸輕旅、祕境照過來、霹靂藝世界、走春挖寶狗來富、拜廟拿錢母、理財投資、新春賞車、賞屋買新厝等精采內容。2大本超值價49元，4大超商均有售。

(中時電子報)