專訪／單槍匹馬闖盪歌壇元年 林怡廷農曆年準備「這樣過」

2018年02月20日 10:00 中時電子報 吳品瑤

成為演藝圈銀河裡一顆發光但也辛勤奮鬥著的新星，在普羅大眾的認知中，想必會覺得新人在「歌手元年」的農曆年，應該善加利用珍貴的時間，要不勤快為工作或未來計畫打拚，不然就是珍惜難得的時光跟家人團聚，然前「Mer Mer」成員、阿沁秘藏3年的唱跳新人林怡廷卻說，她今年過年要「大吃、大喝、大睡」？！是怎麼回事？！

阿沁秘訓3年榮譽推出新人女歌手林怡廷，新年新願望竟是「大吃、大喝、大睡」，這未免太另類！其實這個願望背後有個勵志又讓人心疼的故事，牙牙去年12/16以〈跳舞去旅行〉一曲正式出道闖蕩歌壇，MV中的她身型相當纖瘦甚至有點單薄，牙牙坦言這支MV拍攝時間大概是去年11月，是人生中最瘦的時刻，身高超過160的她，體重竟降到39公斤，但這其實不是牙牙為了上鏡好看刻意為之，她無奈表示，當時真的壓力大，而且忙到一整天沒辦法好好吃一餐。

牙牙這個年假只准自己休息5天，為了學校畢製她也不出國玩。(林怡廷提供)

大四的牙牙出道前夕忙到最高點，不僅要錄音、排舞，還要兼顧女團「Up Live Girls」的宣傳工作，同時身為畢業生，動藝系的畢業公演準備不是開玩笑，時間卡死到沒辦法好好吃飯，常常塞兩口食物只是為了維持活動的體力而已，而要求完美的她，相當有毅力地堅持不吃最愛的鹽酥雞、珍珠奶茶，不僅是怕變胖上鏡不好看，也怕皮膚狀況不好，但反倒給自己太大的壓力，膚況差點hold不住，一站上體重計更傻眼，39公斤對於唱跳體能狀況來說，其實真的太瘦了，也因此年節將至，牙牙決定給身體放個假，不再忌口也不熬夜甚至要出去走走，不過只給自己除夕到初四這幾天，初五就要跟大家一起開工，讓自己快點進入ready的完美狀態，至於玩樂，為了準備學校畢製，打算趁這「最後寒假」在國內小旅行！

林怡廷希望自己未來能成為讓年輕一輩想要看齊的正向藝人。(林怡廷提供)

對於未來，林怡廷其實心有定見，即將推出第三支單曲的她，有想「做好做滿」的野心，牙牙很希望不斷錄製新作品，在這唱片業不景氣的時代，湊齊推出一張迷你或正規專輯，是她正式成為歌手的第一年，相當渴望達成的目標，至於演藝圈「大陸淘金」的風潮，相當戀家的她不急著飛出去，牙牙已安排今年3月開始跑校園宣傳，希望先在家鄉拼出人氣與實績，再以讓自己光榮自豪的狀態，挺直腰桿子風光出國打拚，至於更加長遠的目標，牙牙期盼自己不是演藝圈的一顆流星，而是一顆恆星，外型亮麗的她不希望只是當偶像，而是想成為「有影響力的藝人」，成為年輕孩子們心中看齊的對象，散發正能量，是她闖蕩銀河的終極目標！

(中時電子報)