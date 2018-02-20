中安公園化身音樂森林 邀您同樂

中安公園會發聲的遊具-彈跳節拍。(中時電子報攝影)

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中時電子報
綜合報導

臺北市中安公園的共融式遊戲場，24日週六下午將化身為充滿天籟的「音樂森林」！擅長打擊樂器的街頭藝人巴奇先生，將巧妙利用日常器具，結合遊戲場中會發出聲響的遊具進行創作演出。此外還有國內罕見的澳洲吹管表演與踢躂舞，社區民眾也將參與同樂，透過這座遊戲場的音樂元素，讓大家玩在一起。

臺北市文化局推動「公園不再大眾臉」計畫，在中山區打造的中安公園共融式遊戲場「音樂森林」，位於臺北市中山北路二段65巷內，就在國賓飯店正後方。在它安祥寧靜的表象之下，隱藏著豐富而動感的音樂元素，因為遊戲場中的七彩鐵琴、彈跳節拍與旋轉音樂盒，都是能玩又能夠發聲的新式共融式遊具。

為了讓附近居民深入了解這座「音樂森林」遊戲場的神奇，文化局將於24日週末下午兩點，邀請巴奇先生和他才華洋溢的朋友舉辦「中安公園不再大眾臉音樂會」。巴奇先生是以街頭打擊表演為主的音樂人，「巴奇」代表桶子（Bucket），是他演出時主要器材，再搭配鍋碗瓢盆等日常用品，偶爾也加入一些電子設備，透過敲擊組合成動感的節奏。

街頭音樂人巴奇先生利用日常器具豐富音樂演出。（圖由巴奇先生提供）

巴奇先生曾參加過國內許多藝文公演，並在臺北藝穗節獲得佳作獎，獨特的演出風格備受矚目。這次演出當中，還有巴奇先生才華洋溢的朋友們表演國內罕見的澳洲吹管與踢躂舞。

最難能可貴的是，巴奇先生也將結合遊戲場中會發聲的遊具進行創作演出，同時社區民眾也會一起加入同樂。這次活動免費對外開放，想看巴奇先生表演，或有興趣到共融式遊戲場體驗的民眾，都可自由參加。本週末相信整個中安公園「音樂森林」共融遊戲場，都將會是樂聲飄飄、熱鬧滾滾又其樂融融！

中安公園音樂會即將在24日週六下午與民眾相見歡

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(中時電子報)

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