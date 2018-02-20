幼童在家安全嗎？ 小心這5大類家具…

家中延長線若未收好，可能對幼童造成傷害。(圖／業者提供)

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中時電子報

曾有統計資料顯示，「家」，是最容易發生意外的地方，尤其6歲以下幼兒最容易在家中發生意外，而這些意外又常與危險家具有關，父母家中應避免擺放哪些物品，才能確保幼兒安全。

尖角桌椅：不少大型茶几、客廳桌、角落邊桌等都會採用尖角設計，然而當寶寶開始學爬、學走路時，很容易暴衝不小心撞到桌子，以至於被刺傷或割傷，建議爸媽可以用軟布或防撞條包裹，降低碰撞造成的傷害。

可移動式家具：家中有學步兒的爸媽要小心，因為這時期的寶寶非常喜歡爬上爬下，像是電視櫃、餐具櫃等等，因此建議家中所有家具都要固定好，避免購買有輪子或是可以移動的家具，若是有的話也記得鎖緊，避免寶寶爬上去之後，家具跟著動，發生跌落意外。

電線拖地的電器：不少電器都含有又長又細的電線，像是落地燈、電風扇、吸塵器等，爸比媽咪要記得將這些電線收好，盡量靠著牆壁走，或是用壓條將電線藏起來，一方面可以防止家人被絆倒，一方面也可以避免寶寶玩電線。

容易掉落的重物：容易掉落的重物包括電視、床頭櫃、吸頂燈等，這些物品應確實固定在同一個位子，例如：使用電視安全繩、加裝防傾倒措施、購買具有安全標章的產品等，並避免寶寶觸碰到這些物品。

可躲藏的家具：不少大型衣櫃、書櫃都設有大型抽屜，若是屬於落地設計，意即從底板延伸至天花板的款式，則小朋友很容易開了櫃子就把自己關在裡面，造成窒息的危險，因此爸媽需把這類家具加上門鎖，避免寶寶爬進去發生意外。

(中時電子報)

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