狗年投資不想失利 江柏樂：這個標的不要買

知名命理師江柏樂建議上半年不要投資股票。(圖/翻攝自江柏樂風水好好玩 臉書)

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中時電子報
知名命理師江柏樂建議上半年不要投資股票。(圖/翻攝自江柏樂風水好好玩 臉書)

今年2月初，美股暴跌，連帶影響了台灣，造成許多股民一片哀嚎，那倒底股市景氣什麼時候會好轉是許多投資人所關心的，對此，知名命理師江柏樂就指出，未來一年台灣的景氣應該還是不樂觀，建議民眾還是保守一點。

江柏樂表示，明年是狗年，也剛也正逢大選，在大選前景氣或多或少會好轉一點，不過選舉過後的景氣他非常不看好，所以在整體景氣一片不好的情況下，想進場股市的投資人在上半年需要多加留意，全世界的股價會呈現一片低迷，而下半年，也就是6月過後會慢慢好轉，若是想進場投資可在多多觀望。

而江柏樂也更斷言，狗年(2018年)的房地產市場，會越來越慘，若是想投資房地產的民眾要三思，不過他也提醒，房地產市場近幾年都一片慘淡，若是真的有好的物件，如風水位置極佳的物件也是可以投資，因為好的風水會為你帶來更多財。

另外，他也指出狗年運勢較旺的為「屬兔」、「屬雞」的民眾，因去年為太歲年，今年會有撥雲見日、谷底翻身的機會，各方面都是運勢不錯的，另外屬蛇的女性在狗年也會有升遷運，工作運勢旺，屬蛇的男性則是要注意是非多的問題；桃花方面則是屬鼠、屬馬要注意恐怕會有爛桃花纏身。

(中時電子報)

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