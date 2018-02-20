春節後5個小撇步 療癒程度像是出國玩一趟養生度假村

Chiva-Som養生度假村，意為「生命的天堂」，位於泰國首都曼谷南面185公里的海邊小鎮華欣，客人可選擇搭乘25分鐘私人飛機或40分鐘直升機均可到達。（圖／業者提供）

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中時電子報
/綜合報導
養生度假村Chiva-Som透過一系列個人定制服務，幫助客人養成良好的習慣、建立健康生活方式，提供多達230種健身、瑜珈、氣功等多元化體能設施玩法。（圖／業者提供）

東南亞近年興起新玩法，前往養生度假村來場「排毒」療癒之旅，放鬆身心靈。而春節連假即將結束，泰國度假村的健康專家就分享5個當地盛行的養生撇步，畢竟長假期間放縱吃進過多食物及酒精飲料，即使是健康的人，身體也會受到影響。

泰國度假村Chiva-Som的健康專家Jason Culp博士建議，春節後可轉換為間歇或緩和性禁食，在享受完節日的美食之後，適當的禁食有助於您的身體擺脫多餘的脂肪以及蛋白質和糖分的消化與代謝。每週嘗試幾天清淡的食物或流質，比如湯、蔬菜汁、茶，當然還有大量的水。這樣既有助於提供您必需的營養，又能充分吸收和消化，同時讓您的身體得到休息和修復。

當然，這時候也不能忘記許多人最愛的美食：甜點！燉蘋果因其含有獨特的化合物多酚，有助於改善腸道健康的功效而廣受歡迎。此外，熟蘋果的甜味有助於人減少對糖分的依賴，可以在每週的膳食中增添燉蘋果這道甜品（加少許肉桂讓味道更好）。如果不喜歡蘋果的人，則可以用熟梨替代。

此外，日常運動也是重要的一環，透過全身運動增強體內代謝和增加身體排汗，是排毒很好的方法，同時能促進減輕在假期中堆積的脂肪，簡單的飯後散步可以改善消化和血糖之間的不平衡，也能是促進親子關係的最佳時機。

最後，重新制定目標。一旦假期問題解決，那麼就花點時間重新思考促進健康的動機，為即將到來的新一年做好準備，建立良好作息，一種所謂的「精神排毒」，培養新的習慣讓身體達到健康的目標。好比每天喝8杯水，或者經常在大自然中散步一樣簡單，重新思考自己的健康需求，以最佳狀態迎接新一年的到來。

※飲酒過量，有礙健康※

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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