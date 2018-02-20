非洲箭頭毒藥將開發出男性口服避孕藥

非洲獵人用來打獵的箭頭上塗的毒藥，研究人員已找到可能成為男性口服避孕藥的成分。圖為東非衣索匹亞的部落狩獵活動。（圖／Trevor Cole on Unsplash)

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中時電子報

數十年來口服避孕藥一直是以女性為使用對象，眾所期待的男性避孕藥研究雖然仍在進行，但至今未有明確成果。不過近期美國的相關研究有了令人興奮的進展，科學家已在非洲某些部落使用塗抹於箭頭的毒藥上，找到極可能開發為未來男性口服避孕藥的重要線索。

據《新浪科技》報導，近期發表在美國化學學會期刊《藥物化學雜誌》一篇論文指出，科學家發現在非洲部落獵手使用的一種植物提取物可以作為男性口服避孕藥的重要成分。這種化合物常被非洲東部獵人常常把這種化合物塗抹在箭頭上，據說能使被射中的獵物心跳停止。

研究人員發現這種毒藥上含有一種名為「哇巴因」(ouabain)的化合物，能精準作用於某些蛋白質的化合物，而這些蛋白質對精子生育能力有著重要影響。不這種化合物使用不當對心臟會造成風險，使用過程必須非常謹慎。

報導說，哇巴因在兩種非洲植物中天然存在，分別是箭毒樹（學名：Acokanthera schimperi）和旋花羊角拗（學名：Strophanthus gratus），目前已經可以可以從這兩種植物的根、莖、葉和種子中提取出哇巴因。

哺乳動物體內也會產生哇巴因，不過劑量很低，它能阻斷鈉離子和鈣離子穿過位於細胞膜上的「鈉鉀泵」。研究者表示，這一作用能針對與精子生育力至關重要的蛋白質進行作用，干擾精細胞的遊動能力，使其更難以讓卵子受精，以此機制則有望開發出男性口服避孕藥。

此外，由於哇巴因使用上有風險，因此研究人員設計了許多同類化合物，使它們能避免引發心臟方面的問題。

更重要的是，此種化合物的避孕藥將是可逆轉的，精子本身仍正常，只是某些功能被干擾，因此只要停止用藥，男性的精子能很快恢復功能，適合做為短期和可逆的的有效避孕方式。

(中時電子報)

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