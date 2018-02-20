影＋圖》好評UP！日《新世紀福音戰士》彩繪列車5 月退役

以日本超人氣動畫《新世紀福音戰士》為設計概念的彩繪列車。(圖取自「500 TYPE EVA」計畫官網)

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中時電子報

以日本超人氣動畫《新世紀福音戰士》為設計概念的山陽新幹線「500 TYPE EVA」因為廣受各界好評，讓該列彩繪列車的退役日期一延再延。最新消息指出「500 TYPE EVA」將在5月13日退役。紀念活動也同時在京都市的京都鐵道博物館館內舉辦，展示彩繪列車將從2月24日至5月7日為止。

根據《朝日新聞》報導，重度動漫迷可以在2月22日和23日，在博物館內實際觀賞整個列車的彩繪過程。一般來說，彩繪列車的作業只有在火車基地才能見到，因此這個活動對大眾開放，實屬難得一見。

以日本超人氣動畫《新世紀福音戰士》為設計概念的彩繪列車車頭相當酷炫。(圖取自「500 TYPE EVA」計畫官網)
以日本超人氣動畫《新世紀福音戰士》為設計概念的彩繪列車車身。(圖取自「500 TYPE EVA」計畫官網)
以日本超人氣動畫《新世紀福音戰士》為設計概念的彩繪列車。(圖取自「500 TYPE EVA」計畫官網)

一列以日本超人氣動畫《新世紀福音戰士》為設計概念的山陽新幹線「500 TYPE EVA」列車進站。(圖取自「500 TYPE EVA」計畫官網)

「500 TYPE EVA」計畫是指，2015年日本山陽新幹線開業剛好40週年，而廣受海內外觀眾喜愛的《新世紀福音戰士》(Evangelion)電視動畫版，也正好播出20週年。因此日本新幹線在該年11月推出週年紀念活動「新幹線：新世紀福音戰士計畫（Evangelion Project）」。

該輛「500 TYPE EVA」列車是由《新世紀福音戰士》導演庵野秀明監修，機械設計師山下Ikuto設計而成，車廂內部皆以呈現新世紀福音戰士的世界觀為主題，廣受遊客喜愛。

(中時電子報)

文章來源：500 TYPE EVA PROJECT│新幹線：エヴァンゲリオン プロジェクト

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