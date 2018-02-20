苦苓：2020選總統柯P準備好了 一項「大利多」贏藍綠

2018年02月20日 03:47 中時電子報 黃麗蓉 ／整理報導 ／整理報導

台北市長柯文哲2020究竟選不選總統？自由作家苦苓直指，柯媽的話已說得很清楚。而聰明的柯P從現在起就已搞好了和大陸的關係，將來選總統時，就能自稱「唯一能和大陸交流的台灣領導人」，相較藍綠兩黨，可說是大利多！

柯P從「大家愛」變成「人人怨」，民進黨基層更是民怨沸騰，苦苓點出關鍵就是在柯P說過的兩句話：「兩岸一家親」、「床頭吵床尾和」（形容兩岸關係）。當初很多偏綠的人投票給柯P，是因柯P自認「墨綠」、又是二二八受難家屬，還親手剪掉自己的中華民國身分證（後來才知道那張是假的，唉！），如今柯P不但不綠，也不白，卻對「紅」不斷示好，是可忍，孰不可忍。

苦苓在《ETtoday新聞雲》論壇撰文指出，其實，小英總統還是支持柯P的，要求柯P說明「台灣價值」，就是做球給他，只是希望他甜言蜜語哄綠的幾句，未料柯P並不領情，還批小英。精明的柯P，後來為何又裝傻呢？苦苓說，柯媽的話說得很清楚：「我們不會跟小英爭總統，但是如果賴清德就不一定」，換句話說：「管你大巨蛋還在風雨中生鏽斑駁，柯P的心已經踏上下一步的總統之路了！」

苦苓指出，要當台灣的領導者，最重要的是和大陸的關係。蔡英文堅持現狀，寸土不讓，對大陸而言已是「死局」，不抱任何期望；而國民黨看來也是困難重重，就算2020年國民黨僥倖執政，也和大陸對不上話。回頭來看柯P，從現在起就已和大陸搞好關係，雙方像在雙跳探戈慢慢試探、步步前進，等柯P選總統時，就能自稱「唯一能和大陸交流的台灣領導人」，當藍綠還在對兩岸局勢憂心忡忡時，這對柯P豈不是大利多？

(中時電子報)