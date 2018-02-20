孫大千宣布參選台北市長 要讓台北的「P」有新意義

2018年02月20日 07:20 時報周刊 林彥君

前國民黨立委孫大千今宣布投入2018國民黨台北市長黨內初選，在台北長大的他在臉書上傳一段口白影片及參選聲明，他要停止撕裂的政治標籤、矛盾的兩岸政策、暗藏春藥的政見牛肉，與耗費資源的金錢選舉，孫大千說：「沒有樹立榜樣，台北人就真的是天龍國的媽寶。」

他認為台北常看到的英文字母「P」不再是停車，而是「Pure」純粹、洗練與潔淨，他在影片片尾更提到：「柯P的P，也是可以Pure。」孫大千參選聲明一出，讓粉絲留言加油力挺：「衷心期待你推動台北市的改變，加油。」、「台北本來就該要有這類型的政治人物，加油大千。」

以下為孫大千臉書全文：

尋找P

— 孫大千的台北市長參選聲明

在台北

你很容易看到P 以前 P給你的指示是停車 2018以後 它將有新的意思

翻轉逆境的方法

就是賦予這個逆境一個新的定義

讓暫停不是停止前進

而是停下匆忙的追逐

往更精純的內在提升

停止不斷撕裂的政治標籤

停止充滿矛盾的兩岸政策

停止暗藏春藥的政見牛肉

停止耗費資源的金錢選舉

沒有樹立榜樣

台北人就真的是天龍國的媽寶

是的

這個P

是Pure

是純粹

是洗練

是潔淨

讓台北往質去提升

成為有愛的品牌

不要政治介入

不要亢奮口號

不要短視近利

不要仇恨對立

走出台北

和台灣各縣市來共享資源

走出台北

和中國各城市做創意聯盟

走出台北

建立亞洲最大的電子商城

走出台北

為地球貢獻台北的正能量

台北

需要怎樣的市長呢

一個有明星風采的市長？

或是

一位有黨派力挺的市長？

還是更純粹的

把明星光環拿掉

讓選舉資源歸零

用平等選舉賽制

選出的一位市長

Pure Mayor

不要再讓未來的市長

還沒上任就忙著彙整人脈和分配資源

不要讓台北市應有的團隊功能

縮小至一個市長的個人表演

一個企業若能量太過集中在一個人身上

這個企業是隨時會垮台的

台北

是台灣資源最豐盛的地方

這些資源不是只給台北人享用

而是有這樣資源的地方

要有分享的高度

要有當哥哥的榜樣

要有國際規格的視野

這個P

從現在起

你每看到一次

你就會被提醒一次

Pure Taipei

讓台北人

以住在這裡為榮

讓台灣人

以台北為傲

我是孫大千

我在台北長大

我將投入2018國民黨台北市長黨內初選

We need a pure Taipei

讓台北品牌

越純

越亮

(時報周刊)