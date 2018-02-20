孫大千宣布參選台北市長 要讓台北的「P」有新意義

前國民黨立委孫大千今宣布投入2018國民黨台北市長黨內初選，在台北長大的他在臉書上傳一段口白影片及參選聲明，他要停止撕裂的政治標籤、矛盾的兩岸政策、暗藏春藥的政見牛肉，與耗費資源的金錢選舉，孫大千說：「沒有樹立榜樣，台北人就真的是天龍國的媽寶。」
他認為台北常看到的英文字母「P」不再是停車，而是「Pure」純粹、洗練與潔淨，他在影片片尾更提到：「柯P的P，也是可以Pure。」孫大千參選聲明一出，讓粉絲留言加油力挺：「衷心期待你推動台北市的改變，加油。」、「台北本來就該要有這類型的政治人物，加油大千。」
以下為孫大千臉書全文：
尋找P
— 孫大千的台北市長參選聲明
在台北
你很容易看到P 以前 P給你的指示是停車 2018以後 它將有新的意思
翻轉逆境的方法
就是賦予這個逆境一個新的定義
讓暫停不是停止前進
而是停下匆忙的追逐
往更精純的內在提升
停止不斷撕裂的政治標籤
停止充滿矛盾的兩岸政策
停止暗藏春藥的政見牛肉
停止耗費資源的金錢選舉
沒有樹立榜樣
台北人就真的是天龍國的媽寶
是的
這個P
是Pure
是純粹
是洗練
是潔淨
讓台北往質去提升
成為有愛的品牌
不要政治介入
不要亢奮口號
不要短視近利
不要仇恨對立
走出台北
和台灣各縣市來共享資源
走出台北
和中國各城市做創意聯盟
走出台北
建立亞洲最大的電子商城
走出台北
為地球貢獻台北的正能量
台北
需要怎樣的市長呢
一個有明星風采的市長？
或是
一位有黨派力挺的市長？
還是更純粹的
把明星光環拿掉
讓選舉資源歸零
用平等選舉賽制
選出的一位市長
Pure Mayor
不要再讓未來的市長
還沒上任就忙著彙整人脈和分配資源
不要讓台北市應有的團隊功能
縮小至一個市長的個人表演
一個企業若能量太過集中在一個人身上
這個企業是隨時會垮台的
台北
是台灣資源最豐盛的地方
這些資源不是只給台北人享用
而是有這樣資源的地方
要有分享的高度
要有當哥哥的榜樣
要有國際規格的視野
這個P
從現在起
你每看到一次
你就會被提醒一次
Pure Taipei
讓台北人
以住在這裡為榮
讓台灣人
以台北為傲
我是孫大千
我在台北長大
我將投入2018國民黨台北市長黨內初選
We need a pure Taipei
讓台北品牌
越純
越亮
(時報周刊)