法務部長邱太三撞車不耍官威 蔡政府換不換人傷腦筋？

法務部長邱太三撞車不耍官威 蔡政府換不換人傷腦筋？
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中時電子報
／整理報導
法務部長邱太三（左）18日開車追撞到前方計程車，警方趕至時依規定接受酒測。（資料照片，馬瑞君翻攝）

每傳換部長人選，法務部長邱太三常榜上有名，他初四追撞前方計程車，竟沒耍官威乖乖接受酒測。國民黨文傳會副主委洪孟楷直言，這下可撞出了蔡政府最不想面對的換人風波，邱部長不耍官威，還真壞了蔡政府換人的正當性呀！

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洪孟楷在臉書指出，蔡英文政府本在臨時會完後就可能換人，但因花蓮0206地震忙於搶救，現在農曆年過完到立院新會期開議，本來是合適的換人時機，儘管蔡政府或賴揆說一百次沒有換人考量，但2018選舉年，加上派系虎視眈眈，再者某幾位部會首長真的不適任，不換？就準備持續拖累蔡英文民調吧！

洪孟楷說，邱太三為何會被點名要撤換？主要是因他不願配合承擔特赦阿扁的責任，加上無法當擋箭牌去安撫獨派。如今他這麼守法配合臨檢，看看曾大嗆警察的李永得、或每逢過節交通必打結的賀陳旦，如果最後換人不換他們，而換邱太三，這樣社會大眾觀感怎麼說的過去呢？

洪孟楷點出，邱太三酒測這一吹，與其說是守法的吹，不如說是為自己官位而吹。如果農曆年過完蔡政府要換內閣閣員，換了邱太三，其他官員卻不動如山，那蔡政府對法治的容忍和態度也就可想而知。到底會為了意識形態而換人，還是為了真正做事而換人，社會大眾都在緊盯著看？

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷臉書

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