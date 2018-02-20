收假日變天 上班日轉濕冷！今北部高溫25度 中南部30度

2018年02月20日 06:44 中時電子報 吳毓敏 /綜合報導 /綜合報導

今天（２０日）是大年初五，春節假期的最後一天！今天上半天因微弱鋒面掠過，各地雲量增多，北部及東半部地區有短暫雨，其他地區則仍維持多雲到晴的天氣，晚起大陸冷氣團南下，中南部山區的降雨機率也會提高，外出請攜帶雨具備用。另，氣象局發布濃霧特報，桃園、連江縣能見度不到100公尺，提醒民眾若開車需注意行車安全，若出國則要留意航班資訊。

根據中央氣象局表示，溫度方面，今天清晨中部以北及宜、花仍稍涼在１６、１７度，其他地區低溫１９至２１度，白天北部高溫比昨天下降５度之多，北部及東半部高溫約２３至２５度，白天較為舒適，中南部較不受影響高溫可達２８度至３０度，感受上仍是悶熱，晚起大陸冷氣團南下，北台灣氣溫又會再度下降轉涼；提醒大家留意收假時天氣的轉變，南來北往也請注意南北溫差較大。

氣象專家吳德隆榮指出，今起天氣稍有變化，明天上班日（２１日）清晨冷空氣逐漸南下，各地氣溫下降、北台灣將轉為整天濕冷，週四晚至週五晨氣溫降至最低，北台灣空曠地區最低溫約在１３、１４度，台北市約可降至１５度左右，很接近大陸冷氣團的強度；北台灣有局部雨，中南部山區也有降雨機率。到了週五(２３日)白天起至週六(２４日)冷空氣減弱，氣溫回升，各地天氣好轉，東半部仍有局部短暫雨的機率。週(２５)日、下週一(２６日)另一小股冷空氣南下，北台灣天氣再轉變。

另外，需注意的是今天晨西半部地區及澎湖、金門、馬祖容易有局部霧或低雲影響能見度，目前馬祖能見度不足２００公尺，新屋能見度只有１５００公尺，交通上請留意行車安全及航班資訊。

空氣品質方面，高屏為紅色警示；中部、雲嘉南及金門為橘色提醒；北部、竹苗及馬祖、澎湖為普通；宜蘭及花東為良好。

(中時電子報)