2月20日三報頭版要聞

2018年02月20日 07:26 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

農曆年節，全台各大廟宇最引人注目的盛事，莫過於國運籤；今年最早揭曉的是高雄鳳山五甲關帝廟抽出中上籤，台南市南鯤鯓代天府則連莊抽到最差的下下籤，而逾半廟宇國運籤勢為中吉。

黨政高層證實，府院擬在立法院下周二(27日)開議前，完成內閣改組。勞動部長林美珠、內政部長葉俊榮、交通部長賀陳旦、教育部長潘文忠，都可能在異動名單。

大陸和梵蒂岡再向建交邁出一步？義大利《米蘭晚郵報》（Corriere della Sera）披露，教宗方濟各已同意與大陸簽署主教任命協議。在3月大陸全國人大會議後，大陸可望派代表至羅馬，簽署協議；梵蒂岡為了邁向北京，考慮將中華民國駐教廷大使館遷到馬爾他騎士團，也可能讓台灣另外成立與教廷對口的「文化機構」。

◎工商時報

美股經歷2月初的顛簸後，上周重新站穩腳步，3大指數周線締造近年佳績。儘管美股周一（19日）適逢總統日休市，且中港台股市也仍在放農曆新年假，但周一開盤的日本、韓國、澳洲與東南亞股市全數收高，展現狗年旺旺好兆頭。美中不足的是，歐股周一開高走低，未能延續上周的強勁漲勢。

農曆雞年過去，狗年剛到來，海內外華人都慣於引用狗的吠聲，而希望新的一年是己身相關政經社運勢「旺旺」的金狗年。蔡政府更期盼新年台灣經濟延續去年較快成長態勢，及台股指數站穩萬點以上高位。

美國商務部日前表示將考慮對進口的鋼鐵和鋁實施全新的限制措施，中國首當其衝。中國官方也立刻重話回擊美方調查非但毫無根據，並稱將對國際貿易秩序造成嚴重影響。市場分析認為，中方或將採取限制美國農產品進口的手段以制衡美國，中美貿易戰恐一觸即發。

◎旺報

據義大利媒體《米蘭晚郵報》披露，中梵兩國已大致商定，將於大陸3月全國人大會議後簽署主教任命協議，大陸擬派出主管歐洲事務的外交部次長王超為代表，赴羅馬完成簽署儀式。報導說，中梵建交具體日程尚未被提及，但在主教任命問題解決後，雙方建立是水到渠成。屆時中華民國駐教廷大使館將降格為類似台北駐教廷文化辦事處，並遷出梵蒂岡，移到馬爾他騎士團。

中梵簽署主教任命協議箭在弦上，離建交也不遠，大陸願意與教廷建交，主要出發點是促進社會穩定的內政考量，打壓台灣國際空間，只是附隨效應；與教廷建交和一般主權國家不同，是在跟一套價值體系交往，大陸領導人習近平願意拍板，也證實大陸對自己的政治體制，有充分信心。

中梵將簽主教任命協議，大陸在國際間貫徹「一個中國」主張，對我方造成極大壓力，不過許多人擔憂的「雪崩式斷交潮」並沒有出現。外交相關官員私下表示，「對中國而言，挖台灣的邦交國不是當務之急」。

(中時電子報)