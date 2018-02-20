MLB》放棄2億堅持 45轟馬丁尼茲5年1.1億進紅襪

馬丁尼茲將以5年1.1億轉戰紅襪。(美聯社)

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中時電子報

繼荷斯莫(Eric Hosmer)前進教士後，波拉斯(Scott Boras)手上的客戶又1人拿到上億元合約，但卻也同樣躲不過降價的命運，美媒報導，原本目標2億美金大約的傑迪馬丁尼茲(J.D.Martinez)，將以5年1.1億、附帶跳脫權合約加盟紅襪。

馬丁尼茲今年將滿30歲，去年出賽119場不僅打擊率有3成03，更扛出45發全壘打，是自由市場的大咖強打者之一。紅襪去年團隊僅擊出168發全壘打，排全聯盟倒數第4，休季期間投身競逐馬丁尼茲；然而，向來財大氣粗的他們，並沒有打算讓馬丁尼茲如願拿到2億大約。

紅襪先前傳開價5年1億給馬丁尼茲，但馬丁尼茲沒接受，雙方協商一度停擺，甚至有消息指出響尾蛇可能攔胡。如今紅襪以5年1.1億網羅馬丁尼茲，單看帳面數字是等到他降價，不過他跟荷斯莫拿到的合約類似，合約前兩年就能領到大半薪資，至少5000萬起跳，同時附有跳脫合約權。

波拉斯2天內接連替馬丁尼茲跟荷斯莫找到家，追求億元大約的艾瑞耶塔(Jake Arrieta)，或許也會在近期就確定落腳處。紅襪得到馬丁尼茲，損失馬丁尼茲的響尾蛇，隨即用2年750萬找來戴森(Jarrod Dyson)助拳。

(中時電子報)

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