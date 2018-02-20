蔡英文這麼爛為何會當選？網友點出關鍵

2018年02月20日 08:28 中時電子報 謝雅柔

蔡英文2016年代表民進黨參加總統選舉，擊敗國民黨總統候選人朱立倫及親民黨總統候選人宋楚瑜，成為中華民國首位女性總統。然而，蔡英文上任後推出的許多政策皆不得民心，導致民調持續低迷。有網友問及「蔡英文真的這麼爛？那為何會當選」，引來諸多網友熱烈回應。

前年的總統大選，民進黨主席蔡英文以56％得票率，囊括689萬餘票，贏得第14任總統、副總統選舉，在國會席次方面則拿下區域及原住民立委50席，不分區18席，政黨票得票率44％，不但完成總統直選以來第三度政黨輪替，也讓國會第一次政黨輪替，民進黨首度「完全執政」。不料小英上任後因許多政策造成民怨四起。

有網友在PTT貼出「蔡英文真的這麼爛？那為何會當選」一文，他說每天都有人在罵蔡英文，但是可曾想過蔡英文為什麼這麼爛還會當選啊？他說除了國民黨更爛的關係外，他想不到其他更好的解釋。該文一出便引來許多網友討論。

網友說「沒被檢驗過的 話都可以很漂亮」、「因為蔡英文更騙」、「我原本以為空心菜只是玩笑話，誰知道？」、「過譽了」、「你把這篇的蔡英文換成馬英九，就會得到答案了」、「還馬公道必蔡英文，想當初還一堆人說不可能有人比馬更爛」、「就剛好在那位子 就當選了」。

不過也有網友持反對意見，並表示「小英哪裡爛了？每項都比KMT強多了！」、「如果沒有蔡，像能源問題的爛鍋又怎麼掀的開呢?」此外，有網友回文表示，目前經濟數字平均比馬英九時期高很多，出口十六黑變成十六紅、起薪在漲、實質薪資在漲、失業率17年來最低，政治改革的支票每項都有在動，「好不好就再說，至少沒跳票」。該網友說他給蔡跟馬剛好一句評語，蔡英文是生於憂患而馬英九是死於安樂。

(中時電子報)